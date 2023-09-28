Президент выступил на форуме Berlin Global Dialogue

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе первого форума Berlin Global Dialogue. На сессии «Диалог лидеров» он представил свое видение роли Казахстана в глобальных экономических процессах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В своей речи глава государства отметил своевременность созыва данного форума.

"После десятилетий глобализации и интеграции мир находится на переломном этапе. Конфликты, геополитическая напряженность, дезорганизация рынков и торговые споры подрывают глобальную политическую и экономическую стабильность", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, нужны новые универсальные ценности, которые позволят решать насущные глобальные экономические проблемы. В противном случае человечеству грозит беспрецедентная по своим масштабам фрагментация глобальной торговли, которая может привести к падению мирового ВВП на 7 %.

Значительная часть выступления была посвящена роли нашей страны в стабилизации международных экономических связей.

"Обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в Евразии, Казахстан является крупным поставщиком энергии на мировые рынки. С учетом того, что 70 % экспорта нашей нефти идет в Европейский Союз, мы готовы расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергетического кризиса", – сообщил глава государства.

Лидер Казахстана проинформировал участников форума о новых горизонтах развития национальной экономики.

"В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40 процентов. Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, мы наращиваем усилия по диверсификации экономики. Обеспечив рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение, Казахстан продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции благодаря формированию исключительно благоприятной среды для ведения бизнеса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал участников форума обратить внимание на перспективы, которые может дать экономическое партнерство с Казахстаном. В частности, Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", открывает новые возможности для торговли и инвестиций в регионе, вдвое сокращая время транзита товаров, которые ныне транспортируются по имеющимся морским путям.

В выступлении также было отмечено, что Казахстан стал первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла стратегию углеродной нейтральности к 2060 году. В данной сфере реализуются и крупные международные проекты.

"Германо-шведская компания Svevind инвестирует 50 млрд долларов в свою деятельность в Казахстане, направленную на производство 2 млн тонн "зеленого" водорода в год. Кроме того, широкие инвестиционные возможности открываются для предприятий, готовых перерабатывать сырье и руду на месте и затем экспортировать их в страны ЕС. Дешевая энергия, государственная поддержка и конкурентоспособная стоимость рабочей силы делают это предложение весьма привлекательным", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

В целом, как убежден президент, Казахстан превратился в действительно глобального и надежного торгово-экономического партнера.

В завершение своего выступления глава государства отметил важность объединения усилий в деле построения процветающего и инклюзивного будущего для всех.

"В прошлом году по моей инициативе мы провели первый Международный форум Астана – это уникальная и инклюзивная платформа, созданная для продвижения глобального сотрудничества и диалога в условиях геополитической поляризации. Искренне надеюсь, что Berlin Global Dialogue и Международный форум Астана, являющиеся ценными площадками для международного диалога в Европе и Евразии, смогут активизировать свои усилия, направленные на решение глобальных проблем", – сказал в заключение своей речи Касым-Жомарт Токаев.

Затем президент Казахстана ответил на вопросы участников форума.

В первом форуме Berlin Global Dialogue приняли участие федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, председатель Европейского Совета Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, премьер-министр Албании Эди Рама и другие высокопоставленные политики, руководители международных компаний и финансовых институтов.

#Токаев #выступление #форум #Berlin Global Dialogue

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