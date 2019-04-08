Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Казахстан
Жанат Тукпиев
21-23 апреля состоится государственный визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан. Об этом на брифинге в Министерстве иностранных дел РК сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"21-23 апреля состоится государственный визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан в рамках его турне по странам Центральной Азии. В ходе визита запланированы его встречи с Первым Президентом Казахстана Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Токаевым", – сказал Смадияров.
Представитель МИД отметил, что на переговорах состоится широкое обсуждение двусторонних вопросов сотрудничества, в особенности в торгово-экономической сфере, международной повестке, и в том числе по ситуации на корейском полуострове.
"В присутствии глав государств планируется подписание ряда двусторонних соглашений и меморандумов, в том числе договора о передаче осужденных лиц и программы обновленного сотрудничества "Свежий ветер", которая охватывает такие сферы, как новые технологии, инфраструктуру, логистику, промышленность, сельское хозяйство и другие. Кроме того, будет организован казахстанско-корейский инвестиционный форум, приуроченный к визиту главы Южной Кореи, на котором ожидается участие порядка 300 представителей деловых кругов двух стран. В ходе форума также планируется проведение выставки совместных казахстанско-корейских инвестиционных проектов и инициатив в области промышленности, цифровизации, инфраструктуры и медицины", – озвучил Смадияров.
Также программой визита предусмотрено посещение Алматы, где глава Южной Кореи встретится с представителями корейской диаспоры Казахстана, и ознакомится с их жизнью в Казахстане.
"Нур-Султан и Сеул являются стратегическими партнерами, а также имеют тесные экономические связи. В этом контексте визит главы Южной Кореи в Казахстан является подтверждением взаимного стремления сторон к дальнейшему развитию стратегического диалога", – указал Смадияров.
В заключение он добавил, что общий объем двустороннего товарооборота по итогам 2018 года достиг 3,8 миллиарда долларов США, в том числе экспорт из Казахстана составил 2,9 миллиарда долларов, а импорт из Южной Кореи - 922 миллиона долларов.
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