Казахстан и Россия формируют новую модель сотрудничества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1) По промышленной кооперации РК и РФ

Взаимодействие Казахстана и России в промышленной сфере носит системный и устойчивый характер. Кооперация последовательно углубляется и уже сформировала масштабный портфель совместных инициатив от добывающего сектора до высокотехнологичного машиностроения.

На сегодня сформирован пул из 177 проектов с общим объемом инвестиций 52,7 млрд долларов, из которых реализовано 122 проекта на сумму 22,4 млрд долларов, еще 24 находятся на стадии реализации с объемом порядка 10 млрд долларов, а также проработан 31 перспективный проект на сумму 20,3 млрд долларов.

Фактически Казахстан и Россия сегодня формируют новую модель промышленной кооперации, основанную на технологиях, локализации и совместном производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ожидается, что госвизит Владимира Путина в Казахстан придаст дополнительный импульс запуску новых совместных производств и дальнейшему укреплению индустриального потенциала двух стран.

Одним из крупнейших примеров является химический комплекс «ЕвроХим», реализуемый в рамках Межправительственного соглашения Казахстана и России. Проект предусматривает выпуск до 600 тыс. тонн минеральных удобрений и 800 тыс. тонн серной кислоты в год и уже рассматривается как стратегически важный для обеспечения продовольственной безопасности и развития смежных отраслей промышленности.

В машиностроительной отрасли особое место занимает совместное предприятие KamLitKZ с ПАО «КАМАЗ» в Костанае, являющееся современным высокотехнологичным производителем автомобильных компонентов для коммерческого транспорта. По уровню автоматизации и применяемым технологическим решениям предприятие сопоставимо с современными производственными площадками Daimler, одно из крупнейших в Германии, где выпускаются компоненты для двигателей нового поколения.

Также активно развивается совместный проект Tengri Tyres с ПАО «Татнефть» по производству автомобильных шин под казахстанским брендом Attar. Предприятие уже стало единственным экспортно-ориентированным производителем шин в Казахстане, а проектная мощность производства в перспективе составит 3,5 млн шин в год.

Горнодобывающая отрасль представлена Актюбинской медной компанией, введенной в эксплуатацию в 2007 году Русской медной компанией, с текущим объемом добычи 4,8 млн тонн руды в год, формирующей 2 332 рабочих места и привлекшей порядка 18 млрд тенге инвестиций за последние пять лет, что демонстрирует практическую отдачу и долгосрочный характер промышленной кооперации.

Кроме того, дополнительно на стадии реализации находится ряд проектов в сфере машиностроения и производства строительных материалов, которые будут завершены в период 2026-2028 годов.

В их числе – проекты Kazrost Engineering и «РостСельМаш» по локализации производства сельскохозяйственной техники, совместное производство автомобильной техники ТОО «СемАЗ» и ОАО «ГАЗ», производство теплоизоляционных материалов совместно с корпорацией «ТЕХНОНИКОЛЬ» в Алматинской области, а также реализуемый в Карагандинской области проект Karaganda Insulation совместно с ООО «Завод Техно» по выпуску современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов.

2) По вопросу реализации программы реинтродукции тигра в РК

В рамках предстоящего визита Президента России В.Путина в Казахстан особое внимание привлекает совместный проект по восстановлению популяции тигра в Казахстане. Проект рассматривается как один из уникальных международных примеров восстановления крупного хищника в историческом ареале после многолетнего исчезновения вида. Данную инициативу уже называют одним из крупнейших природоохранных проектов Центральной Азии. Следует отметить, что проект находится под личным контролем Главы государства К.К.Токаева, который неоднократно подчеркивал его значимость как части курса на сохранение природного наследия страны.

Программа направлена на восстановление туранского тигра, исчезнувшего на территории Казахстана в 1948 году. Научные исследования подтвердили генетическую близость туранского и амурского тигров, что позволило использовать амурского тигра для восстановления исторической популяции. Подготовка проекта заняла более десяти лет и включала не только создание нормативной и научной базы, но и фактическое восстановление целой экосистемы и учреждение резервата «Иле-Балхаш» площадью свыше 415,1 тыс. гектар, куда, помимо прочего, были завезены бухарские олени и куланы.

Ключевую роль в реализации проекта играет сотрудничество Казахстана и России в природоохранной сфере. В 2021 году проект обсуждался К.К.Токаевым и В.Путиным на Форуме межрегионального сотрудничества, а в 2025 году министры экологии двух стран подписали совместный план действий по ввозу и адаптации амурских тигров в Алматинской области. Сотрудничество в данном направлении - комплексное, и включает в себя также обмен опытом и обучение в России казахстанских специалистов из антиконфликтной группы.

Уже 8 мая текущего года из Хабаровска в Казахстан были доставлены первые четыре амурских тигра – 2 взрослые особи возрастом 3,5 года и 2 тигренка возрастом 6 месяцев, которые после адаптации будут выпущены в естественную среду обитания, тем самым положив начало восстановлению популяции в историческом ареале туранского тигра.

Реализация программы фактически открывает новую страницу в мировой практике сохранения биоразнообразия. Для Казахстана это не только восстановление утраченного природного наследия, но и демонстрация возможностей современной экологической науки, международного сотрудничества и долгосрочной государственной экологической политики.

3) Беспилотный маршрут Астана – Москва: Казахстан и Россия выходят на новый уровень цифровой логистики

В рамках визита Президента России В.Путина в Казахстан ожидается запуск совместного проекта по развитию беспилотных грузоперевозок по маршруту Астана – Петропавловск – Москва. Инициатива реализуется в контексте объявленного в Казахстане Года цифровизации и искусственного интеллекта и рассматривается как один из первых международных проектов беспилотной логистики на евразийском пространстве. Ожидается, что проект станет важным шагом в развитии высокотехнологичного транспортного сектора и цифровой инфраструктуры двух стран.

В рамках инициативы планируется проведение демонстрационного проезда грузовых автомобилей в беспилотном режиме по направлениям Москва – Астана и Астана – Москва. Общая протяженность маршрута составляет 2 818 километров и проходит через территории Казахстана и России с пересечением государственной границы через пункты пропуска «Жана Жол» и «Петухово».

Предполагается, что отдельные участки маршрута на территориях Казахстана и России транспорт пройдет с использованием автономных технологий управления. В ходе пилотного заезда также ожидается отработка вопросов пересечения государственной границы, устойчивости связи на маршруте и функционирования цифровых систем навигации.

Ожидается, что проект станет одним из первых практических шагов к формированию единых подходов к регулированию беспилотных перевозок в рамках ЕАЭС. Особое внимание будет уделяться развитию цифровой инфраструктуры, синхронизации транспортных систем и созданию условий для дальнейшего масштабирования подобных маршрутов между странами ЕАЭС.

Внедрение беспилотных технологий позволит существенно повысить эффективность международной логистики, сократить простои и минимизировать влияние человеческого фактора, который остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

Для Казахстана проект станет не только возможностью укрепить транзитный потенциал страны, но и важным этапом внедрения технологий искусственного интеллекта в транспортную отрасль.