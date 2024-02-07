Президентские выборы проходят в Азербайджане

Международное сотрудничество, Политика
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Дана Аменова
Корреспондент

Борьбу за пост президента ведут 7 кандидатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на azertag.az

Фото: azertag.az

Как уточняется, президентские выборы проводятся на 6537 избирательных участках по 125 избирательным округам. Из этих участков 6319 функционируют на постоянной основе, а 218 – это участки, созданные в посольствах, консульствах и постоянных представительствах Азербайджана в зарубежных странах, воинских частях, исправительно-трудовых и санаторно-лечебных учреждениях, на судах, плавающих под флагом Азербайджана в Каспийским море и мировых водах.

В целом напечатано 6 миллионов 524 тысячи 203 избирательных бюллетеня.

— В настоящее время в Азербайджане число граждан, обладающих правом голоса, составляет 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Процесс голосования отслеживают 790 международных наблюдателей. Они представляют 72 международные организации и 89 стран. Общее число местных наблюдателей составляет 89 тысяч 366 человек. Выборы освещают 216 представителей 109 международных медиаструктур, — пишет издание.

Напомним, что в числе международных наблюдателей на выборах присутствуют 19 казахстанцев. 

#выборы #президент #Азербайджан

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