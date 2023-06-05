Президентские выборы в Узбекистане: в ЦИК зарегистрировали кандидатов

Центризбирком зарегистрировал четырёх кандидатов в президенты Узбекистана и объявил начало предвыборной агитации с 7 июня.

Фото: gazeta.uz

Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании сегодня, 5 июня, зарегистрировала кандидатов на пост президента на выборах, которые пройдут 9 июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Кандидатами зарегистрированы:

- от Народно-демократической партии - Улугбек Ильясович Иноятов;

- от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) - Шавкат Миромонович Мирзиёев;

- от Социал-демократической партии «Адолат» - Робахон Анваровна Махмудова;

- от Экологической партии - Абдушукур Худойкулович Хамзаев.

Партия «Миллий тикланиш» не стала выдвигать своего кандидата, а поддержала кандидатуру Шавката Мирзиёева от УзЛиДеП.

Экспертные группы ЦИК в период с 31 мая по 2 июня проверили подписные листы в поддержку кандидатов, предоставленные партиями. По итогам проверки было принято заключение о том, что подписей было собрано достаточно и они были собраны в соответствии с законодательством.

Решением ЦИК днём начала предвыборной агитации определено 7 июня.

Кандидатам выделено бесплатное эфирное время на республиканских и региональных телерадиоканалах Национальной телерадиокомпании, а также бесплатная площадь в республиканских газетах «Янги Узбекистон», «Правда Востока», «Халк сузи» и «Народное слово», а также в 24-х местных газетах.

В решении подчёркивается, что при освещении предвыборных мероприятий кандидатов в новостных программах и других информационных материалах должен соблюдаться принцип равенства.