Президентскую литературную премию вручили молодым писателям и поэтам в Алматы

Награды победителям вручила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Минкультуры РК

Как сообщается, в торжественном мероприятии приняли участие известные поэты, писатели, деятели культуры.

— Литература – душа нации. Произведения, вышедшие из-под пера выдающихся творческих личностей, во все времена подчеркивали специфику нации в мировом контексте. Художественные горизонты расширили произведения таких литературных гигантов, как Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Касым Аманжолов, Жумекен Нажимеденов, Мукагали Макатаев. Эта великая миграция духовности не прекращает свое путешествие, соединяя вчера и сегодня, сегодня и завтра. Поэтому мы уделяем творчеству молодых писателей особое внимание, — отметила министр.

Аида Балаева подчеркнула, что государство активно поддерживает писателей и поэтов, издавая их произведения.

Так, ежегодно в рамках программы приобретения, издания и распространения общественно значимых книг издаются работы отечественных писателей. За последние два года литературный фонд Казахстана пополнили более трехсот новых произведений.

Лучшим произведениям в области литературы и искусства, признанным особо ценным вкладом в развитие культуры страны, присуждаются государственная премия имени Абая, национальная литературная премия «Айбоз».

В 2023 году в целях оказания государственной поддержки молодым авторам, формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей, впервые была учреждена президентская специальная литературная премия. Она присуждается писателям в возрасте от 18 до 35 лет.

Свои произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах, представили 53 автора. 17 из них в номинации «Детская литература», 9 - «Драматургия», 13 – «Поэзия», 14 – «Проза». Все заявки были рассмотрены и прошли специальную экспертизу.

В ходе мероприятия министр вручила обладателям звания «Лауреат специальной президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов» дипломы, нагрудные знаки и денежное вознаграждение.

В номинации «Проза» лучшим был признан роман «Квант» Досхана Жылқыбая, в номинации «Поэзия» - сборник стихотворений «Қалалық құстар» Еділбека Дүйсенова.

В министерстве добавили, что в номинации «Драматургия» премией отметили произведение «Тау көтерген Толағай» Айтолкын Ашимовой, в номинации «Детская литература» - сборник «Атың озсын, азамат!» Олжаса Қасымова.