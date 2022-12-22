Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов

Президент , Международное сотрудничество , Поездки , Политика
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В ходе переговоров лидеры двух государств договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета и Межпарламентского Совета, которые еще больше укрепят политическую платформу двустороннего сотрудничества.

Фото пресс-службы президента РК

По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики. Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана дал высокую оценку итогам прошедших переговоров в узком формате и выразил твердую приверженность комплексному углублению двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что наши страны построили прочные и гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства.

"Подтверждением образцового характера наших межгосударственных связей станет подписание Договора о союзнических отношениях. Если мы назовем договор документом исторического значения, я думаю, это не будет преувеличением. Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению. Кроме того, сегодня будет подписан Договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Это историческое Соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах", – подчеркнул президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что совместные усилия по укреплению союзнических отношений также вносят весомый вклад в обеспечение устойчивого роста, стабильности и безопасности всей Центральной Азии.

В ходе переговоров лидеры двух государств также договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета и Межпарламентского Совета, которые еще больше укрепят политическую платформу двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стороны плодотворно взаимодействуют в рамках различных международных структур и механизмов. У Казахстана и Узбекистана общее видение и схожие взгляды по многим вопросам региональной и международной повестки дня.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил плодотворность переговоров в узком формате, рост товарооборота и успешную реализацию совместных проектов.

"Ваш государственный визит еще раз подтверждает, насколько крепки наши многовековые узы дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. История и судьбы наших народов тесно переплетены, у наших стран глубокие общие корни, вместе мы решаем насущные вопросы", – сказал президент Узбекистана.

Собеседники также позитивно оценили укрепление культурно-гуманитарных связей. Успешно прошли перекрестные дни культуры Казахстана и Узбекистана, которые обогатили общие духовно-культурные ценности народов. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество двух стран в образовательной сфере.

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