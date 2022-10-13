Президенты Таджикистана и Ирана прибыли в Астану

Президенты Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси прибыли в Астану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил высоких гостей в аэропорту столицы.

Ожидается, что президент Таджикистана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Астану для участия в саммите СВМДА.

Справочно: 12-13 октября в Астане состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором в общей сложности примут участие около 50-ти делегаций. Ожидается, что он станет одним из наиболее масштабных политических событий в регионе в постпандемийный период. В мероприятии примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР. Президент Беларуси, которая является государством-наблюдателем СВМДА, также примет участие в саммите.

14 октября в столице также пройдет заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого будут обсуждены ключевые вопросы деятельности организации. Ожидается, что в заседании примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, 14 октября в Астане состоится саммит «Центральная Азия – Россия», на котором обсудят вопросы регионального сотрудничества в сферах торговли, культуры, безопасности и др.