Президенты Токаев и Рахмон посетили Офис цифрового правительства

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Главам двух государств были представлены отечественные IT-решения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото Telegram/aqorda_resmi

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин презентовал IT-платформы, способствующие эффективному взаимодействию государственных органов с гражданами. В частности, были представлены примеры проактивного запроса на выдачу документов при регистрации рождения ребенка, а также оформления недвижимости и автомобиля.

Президентов двух стран ознакомили с платформой подачи обращений граждан e-Otinish и системой космического мониторинга, позволяющей обеспечивать прозрачность деятельности субъектов недропользования и выявлять неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.

Лидерам Казахстана и Таджикистана рассказали о ходе реализации проекта «Цифровая карта семьи». Проект является эталонной базой данных, включающей 100 показателей социального благополучия из 20 баз данных центральных государственных органов. База помогает классифицировать все семьи по пяти уровням благополучия и в проактивном формате оказывать адресную социальную помощь.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана поделится опытом реализации платформы электронного правительства с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана.

В рамках сотрудничества между странами также будет предусмотрена возможность обучения таджикских специалистов в передовых IT-школах и научно-исследовательских институтах Казахстана. Эмомали Рахмон выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за содействие в вопросе развития цифровых технологий в Таджикистане.

#Астана #Токаев #президент #Рахмон

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