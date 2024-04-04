При ремонте водовода похищено более 600 млн тенге в Балхаше

Деньги возвращены в областной бюджет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области

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О двух фактах нарушения законодательства о госзакупках рассказали ведомстве.

Должностные лица отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог города Балхаш вопреки требованиям законодательства проводили госзакупки по капитальному ремонту водовода на сумму 625 млн тенге, без проектно-сметной документации и заключения экспертизы.

В другом случае, управление природных ресурсов и регулировании природопользования Карагандинской области необоснованно запланировано приобретение оборудования и приборов для измерения количества выбросов загрязняющих веществ на сумму 75,2 млн тенге, однако измерение выбросов не относится к компетенции ГУ.

Принятыми мерами бюджетные средства возвращены в областной бюджет и направлены на перераспределение.

Вопрос расходования бюджетных средств находится на контроле надзорного органа.