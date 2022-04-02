Экономика
Причины удорожания строительства в Казахстане назвало МИИР

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали вопрос удорожания строительства в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

"В текущем году на фоне транспортно-логистического кризиса, возникшего из-за сложившейся геополитической ситуации, в Казахстане, как и в других странах, острее становится вопрос удорожания строительства объектов и роста спекулятивных действий поставщиков стройматериалов. В этой связи, для удовлетворения потребности внутреннего рынка в стройматериалах, а также снижения импортозависимости и предотвращения колебания цен до 2025 года предложено реализовать 157 инвестпроектов с созданием более 15,7 тысячи новых рабочих мест", - говорится в комментарии МИИР.

По информации министерства, по согласованию с акиматами регионов, институтами развития и НПП "Атамекен" разработана и утверждена Дорожная карта по детальной реализации проектов строительной индустрии до 2025 года.

Кроме того, Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Samruk-Kazyna Construction" отобрано 35 импортозамещающих проектов с созданием 8,6 тысячи постоянных рабочих мест. Реализация данных проектов позволит снизить долю импорта в категории наиболее востребованных стройматериалов: сантехкерамики, теплоизоляционных материалов, межкомнатных дверей, ДСП, стекол, керамической плитки, напольных покрытий и т.д.

Также министерство предприняло шаги для предупреждения удорожания строительства объектов, возводящихся за счет средств бюджета. К примеру, для оперативного реагирования на значительные колебания стоимости строительных ресурсов ведомством издаются сборники актуальных сметных цен на стройматериалы. Это позволяет снизить риск увеличения количества незавершенного строительства бюджетных объектов.

Отдельно стоит отметить, что из-за происходящих процессов в Казахстане приостановлено строительство 286-ти объектов, возводящихся за счет государственных инвестиций. В 84 случаях установлено, что стройка остановилась из-за удорожания проектов.

Регулярный мониторинг сферы строительства показывает, что одной из причин такого удорожания являются непоследовательные действия МИО при финансировании объектов. Не завершив один объект, они приступают к реализации еще нескольких проектов одновременно и в пределах этих средств растягивают сроки завершения строительства. Это приводит к невыполнению подрядчиками своих обязательств и приостановлению работ.

Из-за увеличения стоимости строительных ресурсов в прошлом году акиматы регионов заявили на корректировку стоимости строительства 641 проект.

В связи с этим МИИР РК предложило Министерству финансов ужесточить меры ответственности в части исполнения сроков финансирования, а также конкретизировать сроки проведения государственного аудита в части упрощения корректировки проектов.

Принимаемые меры позволят не снижать темпы жилого и промышленного строительства в стране, добавили в министерстве.

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