В 2025 году в Казахстане в третий раз учреждается специальная президентская литературная премия, направленная на государственную поддержку молодых литераторов и развитие нового поколения талантливых писателей и поэтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

К участию в конкурсе допускаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не представлявшие свои произведения на международных и национальных конкурсах.

Заявки принимаются в следующих номинациях: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Один автор может подать заявку только в одной номинации.

Лауреатам премии присваивается звание «Лауреат специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов», вручается диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 4,1 млн тенге.

Заявку необходимо подать в бумажном и электронном формате до 30 июня 2025 года по адресу: г. Астана, проспект Мангилик ел, 8, 14 подъезд, Комитет архивов, документации и книжного дела МКИ РК, 273 кабинет.

Все вопросы можно уточнить по телефонам: +7 707 541 8006, 8(7172) 740407; 740384; 740408.