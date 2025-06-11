Прием заявок на президентскую литературную премию продлится до 30 июня

Культура
104

В 2025 году в Казахстане в третий раз учреждается специальная президентская литературная премия, направленная на государственную поддержку молодых литераторов и развитие нового поколения талантливых писателей и поэтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

К участию в конкурсе допускаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не представлявшие свои произведения на международных и национальных конкурсах.

Заявки принимаются в следующих номинациях: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Один автор может подать заявку только в одной номинации.

Лауреатам премии присваивается звание «Лауреат специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов», вручается диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 4,1 млн тенге.

Заявку необходимо подать в бумажном и электронном формате до 30 июня 2025 года по адресу: г. Астана, проспект Мангилик ел, 8, 14 подъезд, Комитет архивов, документации и книжного дела МКИ РК, 273 кабинет.

Все вопросы можно уточнить по телефонам: +7 707 541 8006, 8(7172) 740407; 740384; 740408.

#культура #Минкультуры #премия #литература

Популярное

Все
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Мировой успех художника из Петропавловска
Был затор простым, стал «электронным»
Уровень смертности от рака снизился на 33%
Достойны звания «Народный»
С востока на запад
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Мост между обществом и госорганами
Множество нарушений выявлено в ходе проверки строительных раб­от
Женское лидерство в технологиях
Спасти малька
Каникулы с национальным колоритом
Образцовый хозяин
Город без пляжей
Жителя Талдыкоргана укусил каракурт
Покупать не нужно производить
Села Зайсанского района полностью обеспечат питьевой водой
Летние лагеря должны быть безопасными
Обновят автобусы
Жизнь и здоровье – незыблемые ценности
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
В Уральске реконструируют набережную
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Казахстанские артисты стали номинантами премии Benois de la Danse 2025
На перекрестках братских встреч
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Достойны звания «Народный»
Мировой успех художника из Петропавловска
Казахстанцы примут участие в фестивале «Славянский базар»
Новую версию балета «Спящая красавица» покажут в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]