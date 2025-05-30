Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На круглом столе в Службе центральных коммуникаций представители Минпросвещения сообщили, что с 1 июля в стране вводится новая форма семейного устройства – приёмная профессиональная семья, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей. Такие семьи смогут одновременно принимать до четырёх детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу.

​Все кандидаты в приемные профессиональные семьи обязаны пройти обязательную психологическую подготовку. Она будет проводиться в специализированных организациях для детей-сирот и аккредитованных учреждениях, которые занимаются содействием в устройстве детей в семьи.

«Окончательное решение о назначении кандидатов будет приниматься органами опеки с учетом полноты представленных документов и соответствия требованиям законодательства. Каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Кроме того, будет производиться оплата услуг воспитателя.​ Дети направляются в семьи сразу после выявления, минуя интернатные организации, и получают индивидуальное внимание и семейную заботу», – сказано в информации.

Также в министерстве напомнили, что всего существует четыре формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приемная семья.