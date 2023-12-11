Приглашает друзей «Радзіма»

Мероприятие посвятили 20-летию Северо-Казахстанского областного белорусского культурного центра «Радзіма» («Родина»).

– Двадцать лет назад влюб­ленные в белорусскую культуру люди объединились под сводами Дома дружбы и организовали общественное объединение, – напомнила председатель белорусского центра Мария Татаренко. – За это время сделано немало для укрепления межэтнического согласия, сохранения белорусской культуры, традиций, обычаев, истории и языка.

У истоков центра стояли Сергей Чепурко, Валентина Волчкевич, Лидия Бриль, Нина Кузнецова, Владимир Горбацевич, этнокультурный центр «Калі ласка» под руководством Тамары Ткаченко. Сегодня в белорусском цент­ре собираются не только этнические белорусы, но и все, кому интересна белорусская культура.

В день фестиваля актовый зал Дома дружбы был заполнен до отказа. Зрители аплодировали исполнителям белорусских песен и танцев. Прозвучали такие всеми любимые шлягеры, как «Белоруссия», «Вологда», «Олеся», «Шумите, березы», «Малиновка». Гости праздника познакомились с книжной выставкой и выставкой декоративно-прикладных изделий, также рассказывающих о белорусской истории и культуре.

Поздравительное письмо по случаю юбилея центра «Радзіма» прислал Чрезвычайный и Полномочный Посол Респуб­лики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин.