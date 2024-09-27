Злостных неплательщиков алиментов наказали в Темиртау

Двое жителей Темиртау несколько лет уклонялись от уплаты алиментов своим детям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура города Темиртау привлекла к уголовной ответственности двух злостных неплательщиков алиментов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Жители города Темиртау на протяжении нескольких лет уклонялись от уплаты алиментов своим детям, в результате чего образовалась общая задолженность в размере 5,2 млн тенге.

Прокуратура города инициировала досудебное расследование по уголовной статье «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей». Материалы дела направлены в суд.

Суд приговорил обоих должников к ограничению свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля.

Кроме того, в 2024 году по внесенным актам прокурорского надзора зарегистрированы еще три уголовных дела по ст. 139 УК, которые находятся на стадии досудебного расследования.

С 2023 года в Темиртау к адмответственности по ст. 669 КоАП привлечены 43 неплательщика алиментов.