Злостных неплательщиков алиментов наказали в Темиртау

Двое жителей Темиртау несколько лет уклонялись от уплаты алиментов своим детям
Прокуратура города Темиртау привлекла к уголовной ответственности двух злостных неплательщиков алиментов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
Жители города Темиртау на протяжении нескольких лет уклонялись от уплаты алиментов своим детям, в результате чего образовалась общая задолженность в размере 5,2 млн тенге.
Прокуратура города инициировала досудебное расследование по уголовной статье «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей». Материалы дела направлены в суд.
Суд приговорил обоих должников к ограничению свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля.
Кроме того, в 2024 году по внесенным актам прокурорского надзора зарегистрированы еще три уголовных дела по ст. 139 УК, которые находятся на стадии досудебного расследования.
С 2023 года в Темиртау к адмответственности по ст. 669 КоАП привлечены 43 неплательщика алиментов.