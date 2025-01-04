Приговор Трампу вынесут за 10 дней до инаугурации

Суд отклонил его ходатайство о прекращении дела за выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Приговор Дональду Трампу по делу о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс огласят 10 января, за десять дней до инаугурации избранного президента США. Решение судьи штата Нью-Йорк Хуана Мерчана опубликовано в пятницу, 3 января, на сайте судебной системы штата.

Оглашение приговора по делу назначено на утро 10 января.

«Ответчик может выбрать, присутствовать ли на вынесении приговора лично или виртуально», - постановил судья.

«На данном этапе представляется уместным объявить о склонности суда не выносить никакого приговора в виде лишения свободы, - сказано в документе. - Приговор о безусловном освобождении представляется наиболее жизнеспособным решением».

Как поясняет Reuters, эта юридическая формулировка означает, что Трампу не назначат ни заключения под стражу, ни денежного штрафа, ни испытательного срока.

Агентство цитирует заявление представителя Трампа Стивена Чунга, который сказал, что по этому делу не должно быть вынесено вообще никакого приговора. "Это беззаконное дело никогда не должно было быть возбуждено, и Конституция требует, чтобы оно было немедленно прекращено", - сказал Чунг.

Ранее адвокаты Трампа уже подавали ходатайство о прекращении дела. Но в сегодняшнем заявлении судьи Мерчана сказано, что «такое решение подорвет верховенство права».

Сам избранный президент США выразил резкое возмущение решением судьи. Трамп назвал выдвинутые против него обвинения «охотой на ведьм» и «несуществующим делом, которое не только запрещено законом об исковой давности, но и, по существу, вообще не должно было возбуждаться».

«Эта незаконная политическая атака - не что иное, как сфальсифицированный фарс. "Исполняющий обязанности" судья Мерчан, который является радикальным партийным активистом, только что издал еще одно определение, которое заведомо незаконно, противоречит нашей Конституции и, если позволить ему остаться в силе, будет означать конец института президентства, каким мы его знаем», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Мерчан настолько мало уважает Конституцию, что сохранил незаконный запрет на разглашение информации, распространяющийся на меня, вашего президента и избранного президента, просто чтобы я не мог разоблачить конфликты вокруг него и его семьи, которые незаконны и требуют его отвода. Я единственный политический оппонент в американской истории, которому не разрешено защищать себя - отвратительное нарушение Первой поправки!» - добавил республиканец.

Начавшийся в апреле суд против Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс - первый в истории США уголовный процесс против бывшего президента. Дэниэлс утверждает, что познакомилась с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь, когда жена Трампа Мелания только родила ребенка.

Порноактриса угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году, но получила от его представителей деньги за молчание. Сам по себе этот факт не наказуем в США, но, по мнению обвинения, для выплат актрисе были использованы средства из предвыборного фонда. Этот факт, а также действия представителей Трампа в связи с сокрытием данных, служат поводом для уголовного преследования.

Против Трампа велись еще три расследования, но только дело о выплатах Дэниэлс дошло до суда.