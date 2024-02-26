Тюремный срок получила организатор финпирамиды Eolus в Астане

Она получила 6 лет колонии за организацию структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus в столице, передает Kazpravda.kz

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Установлено, что в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО Еnergy Eolus Qazaqstan для того, чтобы привлечь вложения физлиц в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США.

Деньги вкладчиков привлекались в виде криптовалюты и для учета и перераспределения отражались на платформе energyeolus.info, созданной зарубежными хакерами.

– В Астане привлечено 535 человек, которые сделали вложения. По решению суда криптовалюта в размере 408 тыс. USDt, эквивалентных 187 млн тенге конфискована в доход государства. Суд признал организатора виновной и приговорил к лишению свободы на 6 лет с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет, – сообщили в АМФ.

В ведомстве напомнили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.