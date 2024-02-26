Тюремный срок получила организатор финпирамиды Eolus в Астане

Происшествия
70
Гульмира Кунапия
корреспондент

Она получила 6 лет колонии за организацию структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus в столице, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Установлено, что в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО Еnergy Eolus Qazaqstan для того, чтобы привлечь вложения физлиц в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в США. 

Деньги вкладчиков привлекались в виде криптовалюты и для учета и перераспределения отражались на платформе energyeolus.info, созданной зарубежными хакерами.  

–  В Астане привлечено 535 человек, которые сделали вложения. По решению суда криптовалюта в размере 408 тыс. USDt, эквивалентных 187 млн тенге конфискована в доход государства.

Суд признал организатора виновной и приговорил к лишению свободы на 6 лет с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет, –  сообщили в АМФ.

В ведомстве напомнили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

#Астана #приговор #финпирамида #уголовное дело #Eolus #вложения

Популярное

Все
В Риддере небольшое предприятие наладило переработку отходов фермы в почвенные смеси для цветоводов и садоводов
Международный турнир Burabay ICE 2024 прошел в Бурабайской курортной зоне
Впервые за годы независимости в Национальной академии наук при Президенте РК создан Совет молодых ученых
Дать новый импульс экономике региона
Наилучшее время
Как платить налоги при сдаче в аренду жилья в 2024 году?
Накопить и использовать
Производить или закупать?
Очередной скандал разгорелся вокруг ремонта Костанайской областной детской больницы
До ЗАГСа – в поликлинику
Новый строящийся канал региона Иртыш – Успенка продолжает числиться в списке долгостроев
С начала текущего года в Казахстане началась дактилоскопическая регистрация
500 тысяч путешественников в год
Солнечные, ветряные, маневренные…
Финансовый ликбез
Инклюзивное и качественное развитие
Устойчиво и надежно
Вносятся на обсуждение
Более 700 сообщений поступило на мобильное приложение STOP BULLYING от западноказахстанских пользователей
А дорога серою лентою вьется
Академия наук: миссия выполнима
Какого цвета «честный» мед?
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
По вопросам электоральной системы
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Давайте по-доброму
Не надо бояться психолога
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом»
Кто говорит? Вор!
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее

Читайте также

На территории карагандинского завода локализовали пожар
Полугодовалого малыша и его трехлетнего брата вызволили из …
Разыскиваемого за мошенничество гражданина Таджикистана зад…
Пропавшего месяц назад гражданина Узбекистана нашли в Акмол…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]