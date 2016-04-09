Приказы

Приказ

Приказ министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
г. Астана от 24 октября 2014 года № 100
Об утверждении положений государственных учреждений «Комитет по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» и «Территориальный департамент Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан – администрация специальной экономической зоны «Бурабай»

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан
г. Астана от 31 марта 2016 года № 2
О практике применения судами законодательства об усыновлении (удочерении) детей

Приказ председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
г. Астана от 5 декабря 2014 года № 68
Об утверждении статистических форм ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан

Приказ министра иностранных дел Республики Казахстан
г. Астана от 8 мая 2015 года № 11-1-2/177
Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых органами дипломатической службы Республики Казахстан

Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 29 июля 2014 года № 312
Об утверждении типовых учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и профессионального образования

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Приказы

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