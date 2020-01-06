Приказы

Приказы
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Приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Нур-Султан от 6 декабря 2019 года № 426
О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 июля 2015 года № 4-4/631 «Об утверждении форм и Правил представления производителями биотоплива отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива, необходимых для осуществления мониторинга производства биотоплива»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 19 ноября 2019 года № 206
О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 149 «Об утверждении регламентов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан»

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 26 ноября 2019 года № 210
Об утверждении Перечня документов, необходимых для получения микрокредита, а также Правил ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокредита

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 26 ноября 2019 года № 212
Об утверждении Правил предоставления банками информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 ноября 2019 года № 215
Об утверждении Правил расчета и предельного значения коэффициента долговой нагрузки заемщика микрофинансовой организации

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