Приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
г. Нур-Султан от 6 декабря 2019 года № 426О внесении изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 июля 2015 года № 4-4/631 «Об утверждении форм и Правил представления производителями биотоплива отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива, необходимых для осуществления мониторинга производства биотоплива»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 19 ноября 2019 года № 206О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 149 «Об утверждении регламентов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 26 ноября 2019 года № 210Об утверждении Перечня документов, необходимых для получения микрокредита, а также Правил ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокредита
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 26 ноября 2019 года № 212Об утверждении Правил предоставления банками информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 28 ноября 2019 года № 215Об утверждении Правил расчета и предельного значения коэффициента долговой нагрузки заемщика микрофинансовой организации
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