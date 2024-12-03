Пример мужества, стойкости и долга

Вековой юбилей участник Великой Отечественной войны, почетный житель Медеуского района Алматы Виктор Изюминков встречал в прекрасном расположении духа и под фанфары, которые более чем заслужил. На фронт его призвали с началом войны 17-летним юношей. Ушел воевать вместе со старшим братом Георгием, едва окончив Переметненскую среднюю школу. Вскоре призвали и младшего брата Николая.

Виктора Карповича направили учиться военному делу в Ленинградское училище связи, которое находилось в Уральске. Через два года после начала войны Изюминков, еще не успевший окончить учебу, был откомандирован в воздушно-десантные войска. Определили молодого бойца в 17-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду, которая базировалась в городе Ступино Московской области. Однако воевать отряд начал уже под Будапештом, преобразовавшись к тому времени в 355-й гвардейский стрелковый полк 106-й гвардейской стрелковой дивизии.

Виктор Изюминков с боями в составе своего полка прошел Венгрию­ и Австрию. Молодой боец брал Вену, затем вышел на границу с Чехословакией, где участвовал в штурме города Знайме. Виктор Карпович окончил войну в должности начальника радиостанции в звании «старший сержант» и с заслуженными наградами – орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».

К сожалению, оба брата, с которыми Виктор ушел на фронт, пали в боях за Родину. Георгий погиб в Восточной Пруссии в 1944 году. Николая застрелили бандеровцы в 1946-м в тогдашней Дрогобичской области Украины.

После армии Виктор Карпович посвятил себя работе на земле, любовь к которой в его семье прививали с раннего детства. Три курса Уральского сельскохозяйственного техникума Изю­минков освоил за два года. В 1949-м поступил в Московскую сельскохозяйственную академию им. К. Тимирязева. Годы учебы здесь стали яркой строкой в био­графии агронома. В частности, среди почти восьми тысяч студентов академии Изюмников находился в числе 10 сталинских стипендиатов. Его отец работал в совхозе конюхом и получал меньше, чем сын-«тимирязевец».

В 1954 году по стране прогремел призыв: «Молодежь – на целину!». И Виктор Карпович не остался в стороне, стал кандидатом экономических наук, заслуженным агрономом Казахстана. Изюминкова дважды избирали депутатом Верховного Совета республики. Он был членом ЦК Компартии Казахстана. Работал управляющим делами Совета министров Казахской ССР, куда его пригласили в 1971-м. Сначала утвердили заведующим отделом сельского хозяйства, а вскоре назначили заместителем управляющего делами Правительства. Изюминков курировал весь агропромышленный комплекс республики.

В марте 1983-го Виктор Карпович стал управляющим делами Совета министров. На тот момент он до мелочей изучил многогранную работу Кабмина, в частности, ее протокольную составляющую. По своей должности управляющий делами Изюминков был в составе Президиума Совета министров – высшего органа Правительства, который оперативно руководил развитием народного хозяйства Казахской ССР в соответствии с годовым и пятилетним планами.

Отдельно стоит рассказать о личной жизни Виктора Изю­минкова. В Тимирязевской академии он нашел свою любовь – студентку экономического факультета из Вологды Валентину Точиленкову. На четвертом курсе молодые люди стали мужем и женой и через год, получив дипло­мы о высшем образовании, вместе поехали в Уральск. Ветеран вспоминает, что с супругой они прибыли буквально на пустое место. Здесь жили люди со всего Советского Союза. Среди них было много настоящих энтузиастов, которые мужественно боролись с возникающими трудностями. Были, конечно, и те, кто приехал на новые земли ради подъемных, и, получив хорошие деньги, вскоре уезжали.

– Такие быстро отсеялись, а те, кто остался, вместе с казахами пахали целину, растили хлеб, строили жилье, школы и больницы, мастерские и фермы. Горжусь, что был лично причастен к этим добрым делам, – подчеркивает Виктор Карпович.

Юбиляр называет себя счастливым человеком. Говорит, что ему по-настоящему везло на хороших людей. С теплотой в голосе вспоминает всех друзей и товарищей, с кем довелось пройти по жизни, выстоять Великую Отечественную и нелегкий труд. Их с полным правом можно назвать поколением победителей.

Не менее сердечно Изюминков говорит о бывших секретарях Уральского обкома партии – Шапете Коспанове и Александре Брижине. Вспоминает работников Актюбинского обкома Сагидуллу Кубашева, Хасана Бектурганова и Николая Журина. Виктор Карпович гордится, что ему повезло бок о бок трудиться с такими известными деятелями Казахстана, как председатель Совмина Байкен Ашимов, с его заместителями Василием Гребенюком, Султаном Жиенбаевым, Шангереем Жаныбековым, Эриком Гукасовым и Михаилом Моторико.

На данный момент Виктор Изюминков – единственный в Алматы ветеран воздушно-десантных­ войск.

– Мы гордимся, что Виктор Карпович с нами в едином строю. Мы воспитываем нашу молодежь в духе десантного братства. И для нас уважаемый аксакал является старшим братом, настоящим примером мужества, стойкости и верности воинскому долгу, – отметил заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Раджан Жанысов.

От лица министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и начальника Алматинского регионального гарнизона генерал-­майора Алмаза Джумакеева ветерану-юбиляру вручили поздравительные адреса и памятные подарки. В свою очередь, Виктор Карпович призвал молодых ребят верно служить своей Родине.