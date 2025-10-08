Пример трудолюбия и патриотизма

Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

В Астане прошло заседание круглого стола, приуроченного к 95-летию выдающегося ученого Оразака Исмагулова.

фото пресс-службы Национального музея РК

Мероприятие, организованное Национальным музеем РК совместно с Институтом археологии им. А. Х. Маргулана, Тюркской академией и Евразийским нацио­нальным университетом им. Л. Н. Гумилева, объединило видных общественных и государственных деятелей, ученых-антропологов, историков, писателей, музейных работников, преподавателей и студентов столичных вузов.

Модератор заседания – директор Национального музея РК Берик Абдыгалиулы выступил с речью о выдающихся открытиях и заслугах Оразака Исмагулова перед научным сообществом нашей страны.

Поздравительные письма юбиляру направили Государственный советник Ерлан Карин, министр культуры и информации Аида Балаева, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В приветственных адресах подчеркивался личный вклад ученого в становление и развитие отечественной антро­пологической науки, а также в систематизацию исторических сведений о выдающихся деятелях прошлого, позволившую значительно расширить представления об этногенезе и культурной самобытности казахского народа.­ Кроме того, были отмечены высокие достижения учеников Оразака Исмагулова, составляющих ядро сформированной им научной школы.

С торжественными речами в адрес ученого выступили президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев, депутаты Сената Парламента Дархан Кыдырали и Алтынбек Нухулы, ректор Евра­зийского национального университета им. Л. Н. Гумилева­ Ерлан Сыдыков, заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии Максат Жабагин.

– Какую бы работу ни выполнял Оразак-ага, она всегда основывается на глубоких научных исследованиях, обобщает свежие выводы и конкретные факты. Например, его книга «Қазақ халқы мен оның ата-тегіне орай антропологиялық очеркі», написанная совместно с дочерью, была издана на пяти языках при поддержке Тюркской академии. Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал к ней специальное предисловие. Особенность этой работы в том, что она систематизирует нашу пятидесятивековую историю и воссоздает генеалогию предков, – отметил Дархан Кыдырали.

На выставке, организованной в рамках заседания, были представлены награды и научные труды Оразака Исмагулова, в том числе и те, которые давно стали библиографической редкостью. Уникальные экспонаты позволили гостям мероприятия ознакомиться с ключевыми этапами биографии ученого и основными тенденциями развития отечественной науки второй половины XX века.

Прошедшее мероприятие стало эффективной диалоговой площадкой, придавшей импульс новым исследованиям в области антропологии. Для молодых ученых жизнь и деятельность Оразака Исмагулова является образцом преданного служения науке и вдохновляющим примером трудолюбия и патриотизма.

