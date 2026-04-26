Принцип «Закон и порядок» обсудили на международной книжной выставке-ярмарке в Астане

Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

По мнению экспертов, человек, читающий книги, осознанно не пойдет на нарушение порядка

Фото: акимат Астаны

В рамках IX международной книжной выставки-ярмарки Astana Eurasian Book Fair – 2026, проходящей в Президентском центре столицы, внимание было уделено вопросам повестки дня в соответствии с принципом «Закон и порядок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В ходе мероприятия спикеры отметили, что в странах, где господствуют закон и порядок, развиваются такие ценности цивилизации, как знания, технологии и культура чтения.

«Государство — огромный организм. Этим организмом нужно управлять, осваивать его, и каждый член общества причастен к этому. С этой точки зрения огромное значение имеют принцип "Закон и порядок" и проект "Адал азамат", о которых нам напоминает Глава государства. Легко сказать на словах, что нужно относиться к государственному достоянию как к своему собственному, беречь его, а также вести себя дисциплинированно и воспитанно в общественной среде. Но такой характер и привычки приходят к человеку через чтение», — говорится в публикации.

Кроме того, в нашей стране 23 апреля было объявлено Национальным днем книги, и сегодня он становится всенародным праздникомв этой связи нынешняя международная книжная выставка-ярмарка дает очень многое. Благородные качества в человеке формируются через образование и знания.

 «Чтобы воспитать поколение, которому небезразлично будущее государства, мы должны прежде всего подружить их с книгой и сформировать культуру чтения. Мы рады, что сегодня международная книжная выставка становится народным праздником. Отрадно, что акимат Астаны и МКИ поддерживают это дело, призывая население к чтению. Как говорится, "груз, поднятый сообща, легок", и мы хотим еще раз подчеркнуть, что чтение книг помогает казахским детям делать уверенные шаги в будущее.Человек, читающий книги, осознанно не пойдет на нарушение порядка. Я считаю, что именно через книгу нужно прививать сознание того, что каждый человек ответственен за порядок в обществе», — говорит поэт, директор музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР», писатель Даулеткерей Капулы.

Научный сотрудник службы научных исследований и связей с общественностью государственного архива города Астаны Уларбек Далейулы также отметил, что там, где есть порядок, будет мирная и счастливая страна и будет соблюдаться закон, подчеркнув при этом важность чтения книг.

«Наши предки тоже жили правильно, подчиняясь порядку по законам степи. Благодаря этому мы создавали великие ханства и благополучно дожили до сегодняшних дней. Сами понятия закона и порядка зависят от личной культуры каждого человека. А как формируется культура и внутренняя духовность человека? Она формируется через чтение книг, знание своей истории, осмысление и анализ прошлого. У культурной нации всегда есть дисциплина. А там, где есть дисциплина, исполняется закон. Поэтому мы поддерживаем работу, проводимую в рамках этого принципа. Мы видим, что сейчас политическая ситуация в мире нестабильна. Поэтому для сохранения стабильности внутри страны, поддержания спокойствия, укрепления нашего суверенитета и целостности мы должны окончательно сформировать культуру закона и порядка», — заключил он. 

 

#Астана #акимат #выставка-ярмарка #«Закон и Порядок» #принцип

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]