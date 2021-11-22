Принято совместное заявление

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Маулен Кожа

С 15 по 19 ноября состоялся официальный визит председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Рика Демса в Казахстан, в рамках которого он провел встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, спикерами обеих палат Парламента, руководителями центральных государственных органов, а также с широким кругом представителей гражданского общества, работающих в сферах защиты прав человека и верховенства закона.

В ходе пребывания в Казахстане европейский парламентарий был всесторонне ознакомлен с проводимыми в стране преобразованиями, которым была дана высокая оценка.

По итогам визита было принято совместное заявление председателя Пар­ламентской ассамблеи Совета Европы Рика Демса и главы делегации Парламента Республики Казахстан в ПАСЕ Аскара Шакирова.

В документе стороны поздравили народ страны с 30-летием Независимости, а также выразили поддержку в намерении строить демократически развитое государство.

«Приветствуем проводимые Президентом Касым-­Жомартом Токаевым демократические реформы, нацеленные на дальнейшее укрепление стабильного и устойчивого развития страны. Отмечаем отмену Казахстаном смертной казни, присоединение ко Второму Факультативному протоколу к Международной конвенции по гражданским и политическим правам и другим значимым международно-правовым инструментам. Признавая важность продвижения верховенства права, поддерживаем усилия для присоединения Казахстана к ряду конвенций Совета Европы, включая в уголовной сфере», – говорится в заявлении.

Подчеркивая высокую эффективность межпарламентской дипломатии, стороны выражают заинтересованность в наращивании взаимо­выгодного сотрудничества, расширении контактов и углублении доверительного диалога между Парламентом РК и депутатами ПАСЕ.

Также в данном контексте приветствуется готовность казахстанской стороны рассмотреть возможность присоединения к Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также участия в ПАСЕ в подходящем формате.

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