Приоритетные объекты водохозяйственной инфраструктуры модернизируют в Казахстане

В частности, планируется построить 8 новых и реконструировать 16 аварийных водохранилищ в шести областях республики.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Проект Комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы рассмотрен на заседании Водного совета Казахстана под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Комплексный план предусматривает разработку Водного кодекса в новой редакции, создание научного центра по проблемам водных ресурсов и водного хозяйства, реализацию экономических механизмов регулирования использования воды, развитие водохозяйственной инфраструктуры и другие мероприятия.

В частности, планируется построить 8 новых и реконструировать 16 аварийных водохранилищ в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, что позволит накопить дополнительные объемы воды, снизить угрозу паводковых явлений для 124 населенных пунктов и ввести в оборот более 170 тыс. га новых орошаемых земель.

Кроме того, предусматривается реконструкция оросительных каналов, автоматизация магистральных и межхозяйственных каналов, а также цифровизация управления водными ресурсами, что даст возможность значительно снизить потери и перерасход воды.

«В предстоящие три года мы должны решить самые актуальные вопросы, которые дадут наибольший эффект для экономики и граждан. Необходимо отобрать приоритетные проекты, которые, с одной стороны, дадут нам максимальный эффект, а с другой стороны, позволят решить вопросы безопасности по тем водным сооружениям, которые требуется реконструировать в первую очередь», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также добавил, что в рамках Комплексного плана необходимо предусмотреть меры по совершенствованию системы подготовки кадров для отрасли, а также внедрению механизмов контроля за расходованием воды с применением современных технологических решений и космического мониторинга.