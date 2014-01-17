Приоритеты и ожидания

Кабинет министров Украины 14 января утвердил состав организационного комитета и план мероприятий в рамках председательства в СНГ, к каковым обязанностям страна приступила с начала года. Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Россией и странами Содружества Валерий Мунтиян (Украина) в ходе телемоста рассказал о том, что действия нового председателя СНГ будут направлены, прежде всего, на обеспечение дальнейшего поступательного развития Содружества независимых государств. Спикер обозначил основные приоритеты председательства по таким направлениям, как внешняя политика, торгово-экономические отношения, транспорт, энергетика, противодействие современным вызовам и угрозам, гуманитарная, научная, образовательная, культурная сферы и так далее. Так, в частности, он подчеркнул, что важной частью работы Украины как председателя станет укрепление добрососедских отношений между государствами-членами СНГ, создание внешнеполитических предпосылок для образования позитивной динамики и углубления взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего национальным интересам каждого государства – участника организации.

Комментируя выступление украинского спикера, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ Института Европы РАН, профессор Александр Гусев (Россия) отметил, что председательство Украины будет знаковым событием и, по его мнению, как председатель, она должна стать своего рода драйвером интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве. Политолог, кандидат философских наук Болат Байкадамов в свою очередь разделил такие оптимистические ожидания от председательства Украи­ны, подчеркнув, что Казахстан рассчитывает на успешную ее деятельность на этом посту. Казахстанский эксперт высказал поддержку приоритетам Украи­ны, отметив закономерность акцента на торгово-экономической, энергетической сферах.

– Но Украина не будет довольствоваться только этим, – подчеркнул Б. Байкадамов. – Она будет заботиться также о том, чтобы получить от председательства более высокие меж­дународные оценки в качестве ответственного политического партнера и как страны, способной вдохнуть в интеграционный процесс Содружества новые, более динамичные и отвечающие интересам стран-участниц стимулы, перспективы, идеи, предложения и инициативы.

Казахстанский политолог также напомнил, что Украина взяла на себя миссию по возвращению Грузии в ряды стран – участниц СНГ, и этот шаг также имеет немалое значение для будущего развития Содружества.

Лилия СЫЗДЫКОВА