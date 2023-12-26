Природная стихия стала причиной происшествий в Костанайской области

Фото: ДЧС Костанайской области

Вчерашний снег с дождем, образовавший гололед сегодня сменила метель с порывистом ветром. Это стало причиной многих аварий и разрушений в Костанайской области.

В 11 утра по пр. Абая возле ТД “Астыкжан” произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. С места происшествия в медицинское учреждение доставлен 1 человек.

В микрорайоне Водник-5 города Тобыл произошло обрушение кровли четырехэтажного дома. К счастью, пострадавших нет. Повреждено лишь несколько машин, их точное количество уточняется. Все службы города и района находятся на месте ЧП, ведутся работы по укреплению кровли и разбора обвалившегося строительного мусора.

- На коммуникации произошедшее не повлияло, дом не отключен от электричества, газа и воды. После оценки масштабов и уровня повреждения будет принято решение о проведении восстановленных работ. На данный момент усложняют работу погодные условия, - сообщает пресс-служба акимата Костанайского района.

А в центре Лисаковска из-за шквального ветра рухнула главная елка. Пострадавших нет.

Более 100 населенных пунктов области остались без света. Ведутся восстановительные работы.

- С 21.00 25 декабря открыт областной оперативный штаб, где присутствуют все заинтересованные органы, начиная с сотрудников департамента полиции, ДЧС, а также работники связи, энергетики, газовики..., - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - На дорогах региона, несмотря на непростые погодные условия, ведутся спасательные работы автотранспорта и застрявших в снежной непогоде людей. На мобильных постах по Костанайской области всего задействовано 166 сотрудников полиции и 83 служебных автомобилях, 68 сотрудников ЧС и 14 единиц техники, 78 бригад скорой медицинской помощи (порядка 160 человек), 38 бригад в сфере энергетики (порядка 115 человек).

Проведено 13 аварийно-спасательных работ, спасено 19 человек, из них 1 беременная и 1 ребенок. Автодороги республиканского значения обслуживают 85 ед. техники филиала КазАвтоЖол, а для очистки областных и местных дорог - 526 ед. техники подрядных организаций.

Однако, несмотря на штормовые предупреждения, водители автотранспорта продолжают движение. Власти региона призывают всех участников дорожного движения, во избежание чрезвычайных происшествий на дорогах, не игнорировать сообщения ЧС, воздержаться от дальних поездок и строго соблюдать скоростной режим дистанцию между автомобилями.