В Алматинской области спасатели эвакуировали 58 человек

Из-за сильных осадков в Тургенском ущелье резко поднялся уровень воды в реке Тургень, что привело к размыву участков автомобильной дороги Турген - Ассы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

В зоне подтопления оказались 17 юрт. Кроме того, подтоплены четыре дворовых участка в садоводческом обществе «Водник».

В целях безопасности спасателями МЧС эвакуированы 58 человек, в том числе 21 ребенок и 8 иностранных граждан. Эвакуированные размещены были размещены в вахтовке МЧС, где им обеспечены необходимые условия для временного пребывания. Пострадавших нет.

На месте происшествия круглосуточно работают специалисты Казселезащиты и ДЧС Алматинской области. Проводятся аварийно-восстановительные работы, а также непрерывный мониторинг гидрологической и селеопасной обстановки. Ситуация находится под постоянным контролем МЧС.

По данным МЧС, гидрологическая обстановка в Алматы остается стабильной. Повышения уровня воды в реках не наблюдается.

В рамках превентивных мероприятий завершены работы по укреплению и расчистке русла реки Аксай в районе защитной плотины. Благодаря проведенным мероприятиям уровень воды значительно снизился. На сегодня запланировано аэровизуальное обследование моренных озер и бассейнов рек.

Одновременно сотрудники МЧС ведут непрерывный мониторинг бассейнов рек Үлкен Алматы и Кіші Алматы.