Министр культуры и информации РК Аида Балаева дала подробное интервью республиканской газете «Айқын», в котором обозначила ключевые направления государственной политики в сфере кинематографа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, Аида Балаева подчеркнула, что в последнее время вокруг киностудии «Казахфильм» звучит немало критики и спекуляций, зачастую основанных не на фактах, а на домыслах. Однако, как заявила министр, пришло время дать открытый и честный ответ обществу.

«Мы стремимся не просто вернуть «Казахфильму» его прежнюю славу, но и вывести его на устойчивую экономическую траекторию. Уже приняты конкретные меры: теперь минимум 30% всего государственного финансирования в сфере кино будет направляться именно киностудии, как флагману отрасли. Это решение закреплено на законодательном уровне», – отметила глава ведомства.

По словам министра, в 2025 году киностудии было выделено 336 миллионов тенге. Одновременно расширяется система софинансирования: если частный инициатор проекта берёт на себя минимум 50% бюджета, остальную часть может обеспечить «Казахфильм», при этом государство и продюсеры становятся равноправными участниками и заинтересованными сторонами.

Отдельный акцент был сделан на повышении прозрачности процедур отбора кинопроектов.

«Государственные средства будут выделяться только тем фильмам, которые проходят профессиональную экспертизу. Мы обновили экспертный состав, уточнили критерии. Это шаг к зрелой и честной системе», – подчеркнула министр.

Кроме того, «Казахфильм» усиливает международное присутствие казахстанского кино: организуются Дни национального кино за рубежом, проводятся фестивали, включая международный кинофестиваль «Евразия». Впервые киностудия достигла уровня самоокупаемости, что стало результатом системных управленческих изменений.

Аида Балаева также ответила на критику в адрес текущего руководства киностудии, подчеркнув, что на этом этапе студии необходим профессиональный менеджер с экономическим мышлением, а не только представитель творческого цеха. По её словам, нынешний руководитель уже показал высокие результаты, несмотря на попытки подвергнуть его работу необоснованной критике.

В ходе интервью министр также отметила растущее количество заявок на питчинг – показатель притока молодых талантов. Приоритет отдается проектам с потенциалом прокатного успеха.

Прекращается практика «финансирования ради идеи» — в центре внимания теперь экономическая эффективность и возврат инвестиций.

До 2030 года, по поручению Главы государства, доля национального кино в казахстанском кинопрокате должна составить не менее 35%.

В 2024 году при государственной поддержке вышло 16 казахстанских фильмов; до конца 2025 года планируется премьера ещё 10 картин.

В завершение министр обратилась к представителям творческого сообщества с призывом к профессионализму и открытости:

«Культура – не поле для конфликтов. Она требует зрелого отношения и доверия. Сегодня, как никогда, важно объединиться ради будущего казахстанского кино, дать дорогу молодым и строить новую кинематографическую экосистему на основе честных правил».

Министерство культуры и информации продолжит системную поддержку отечественного кино, делая ставку на талант, ответственность и профессионализм, добавила Аида Балаева.