Пристававшего к 8-летней девочке мужчину задержали в Актау

Жителя города Актау подозревают в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки, сообщает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел 28 сентября в Актау. Видео с подозреваемым растиражировали паблики в соцсетях. Утверждается, что молодой человек «домогался 8-летней девочки. Злоумышленник подошёл к девочке, начал грубо трогать её за интимные места».

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Актау по части 1 уголовной статьи «Развращение малолетних».

«Сотрудниками криминальной полиции подозреваемое лицо установлено и задержано. В настоящее время проводится досудебное расследование. Будет полная и объективная проверка, после чего будет дана правовая оценка. Данное дело поручено опытному следователю», – сообщает Telegram-канал POLISIA.KZ.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.