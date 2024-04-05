Бордель и подпольные казино накрыли в «Хоргосе»

Их организовали граждане КНР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz

Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос», организаторами которых являются граждане КНР.

Заведения ликвидированы.

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Установлено, что подпольные игорные заведения функционировали в ночное время для ограниченного круга лиц, а именно, только для граждан КНР.

В результате проведенного обыска в 4 коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для организации азартных игр, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. юаней.

Досудебное расследование продолжается.