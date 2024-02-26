«Привить» патриотизм

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Ирина Гончарова

В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые технологии

«Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов, – так отмечено в программной статье «Взгляд в будущее - модернизация общественного сознания».

Краеведы Мангистауской области вняли словам президента и принялись думать о том, как донести до современной молодежи знания о сакральных местах своего региона, его святынях и природных памятниках.

Директор Мангистауского государственного историко-культурного заповедника, краевед Нурлан Кулбаев считает, что  у каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одно из оснований духовной традиции. Как правильно отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев «С изучения и знания всех уникальных и прекрасных мест своей страны начинается истинная любовь к Родине. В каждом уголке нашей страны можно найти живописные ландшафты: на Западе – это Бозжыра и Шеркала»… Действительно, Мангистауская область богата на памятники и святыни. Пейзажами этого, казалось бы, степного региона, восторгаются не только местные жители, но и иностранные туристы. Регион вошел в пятерку самых популярных мест для путешествий в Казахстане по итогам 2023 года. И наличие моря здесь играет, отнюдь, не «первую скрипку».

«Сакральные объекты – особо почитаемые памятники природного и культурного наследия, светской и культовой архитектуры, мавзолеи, места связанные с историческими и политическими событиями, имеющие непреходящую ценность в памяти народа Казахстана и выступающие в качестве символа национального единства и возрождения. В проект «100 сакральных объектов Казахстана» было включено 15 сакральных объектов Мангистауской области. В их числе средневековые мечети Шопан ата, Шакпак ата, Масат ата, Караман ата, подземные мечети Бекет ата, некрополь Сисем ата, историко-культурный комплекс «Отпан-тау», состоящий в списке предварительного учета ЮНЕСКО средневековое «Городище Кызылкала», мемориальный комплекс Т.Г. Шевченко в г. Форт-Шевченко, а также имена таких батыров как Барак Сатыбалдыулы, Балуанияз Мусирепулы, Иса Тиленбайулы и Досан Тажиулы. А также, в список сакральных объектов регионального значения Казахстана были включены 28 святых мест Мангистауской области. В их числе природные памятники Устюрта и Мангистау, средневековые мавзолеи, медресе-мечети 19-20 века, связанные с именами ахунов-ишанов, захоронения батыров», - рассказал Нурлан Кулбаев.

К сожалению, в век современном мире, краеведам достаточно сложно конкурировать с гаджетами и разного рода технологиями. Прививать молодежи любовь к родной земле, обучать их сакральным местам оффлайн становится не очень просто. Большинство школьников предпочитает проводить время в сети, нежели на природе. Однако это вовсе не означает, что задача, поставленная государством, провалена. Если дети не хотят идти к нам, мы пойдем к ним, решили местные краеведы.

«Была изготовлена интерактивная карта «Сакральные объекты Мангистау» mangystau.inmap.kz на 3 языках (государственный, русский, английский). Подготовлена информационная база сакральных объектов, на объектах особого значения, выполнена 3D панорама. Разработано мобильное приложение «QR-MANGYSTAU» на 3 языках (государственном, русском и английском языках). Эти механизмы являются одним из современных методов пропаганды сакральных объектов. Любой пользователь андроида или айфона путем скачивания с Play Маркет или App Storе приложения может получить необходимую информацию о святых местах региона. Также были установлены QR-коды на сакральных объектах, вошедших в общенациональный и региональный списки сакральных мест Казахстана. Так, приехав на место и отсканировав код телефоном, даже без экскурсовода,  посетитель памятника может получить необходимую информацию о памятнике о нем в режиме оффлайн» - рассказал краевед Нурлан Кулбаев.  

Также, в целях пропаганды сакральных мест Мангистауской области была создана передвижная выставка «Сакральные места Мангистау».

#культура #Мангистау #история #памятник #сакральныйместа

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