Привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже - исследование
Люди, получившие два компонента вакцины от COVID-19, в три раза меньше подвержены риску заражения коронавирусом, чем невакцинированные, к такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI, специализирующейся на маркетинговых исследованиях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Эти результаты исследования под названием REACT-1, программы мониторинга коронавируса, основаны на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля.
"Сегодняшние результаты являются ярким напоминанием о важности вакцинации против COVID-19, поскольку у непривитых вероятность получить положительный результат (теста на COVID-19 – ред.) в три раза выше на этом этапе, чем у тех, кто полностью вакцинирован", - заявила управляющий директор по связям с общественностью Ipsos MORI Келли Бивер.
Кроме того, исследователи пришли к выводу, что полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут вирус другим из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.