Привлечь туристов в Казахстан может наблюдаемое каждой весной цветение яблони Сиверса

Живописные окрестности села Тополевка Саркандского района стали местом проведения экологического фестиваля «Жетысу – возрождение Великого шелкового пути», организаторами которого выступили Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк совместно с общественным объеди­нением «Алтын Адам Жетiсу шеберлер орталығы» при поддержке туристского информационного центра Zhetysu Travel.

…Ранним утром на берегу реки Теректы был разбит юрточно-палаточный городок. На красочно оформленной сцене дали концерт местные творческие коллективы. Состоялись ярмарка ремесленников, передвижная выставка музея «Иссык» на тему «Золотой человек и саки Жетысу». Организаторы устроили также мастер-класс по стрельбе из лука, конкурсы поварского искусства, состязания по национальным видам спорта.

Как отметили участники фес­тиваля – ученые-экологи, представители турфирм, блогеры, миллионы лет назад знаменитая яблоня Сиверса, зародившаяся на территории современного Казахстана, начала свое путешествие по Великому шелковому пути и в итоге распространилась по всему миру. Названа она так в честь немецкого ботаника Иоганна Сиверса, впервые описавшего это дикорастущее чудо природы еще в 1793 году во время путешествия по горам Тарбагатая. Исследователь природы встретил яблоневый лес в долине реки Урджар в Восточном Казахстане.

И только в 2006 году мировое экспертное сообщество признало яблоню Сиверса прародительницей большинства современных культурных видов яблок. Для этого был сделан генетический анализ 2 500 сортов. По оценкам ученых, в мире существует 27 разновидностей диких яблонь, но ни одна из них не представляет интереса для селекции. И лишь яблоня Сиверса – словно матрица, на ней можно выращивать лимонку, столовку и любые другие сорта.

Сегодня наибольший ареал тянь-шаньской дички (около 49%) находится в горах Джунгарского Алатау, северо-восточнее Талдыкоргана. Именно поэтому в Саркандском районе Жетысу уже пятый год кряду проводят экофорум, цель которого – сохранение яблони Сиверса как бесценного наследия и национального бренда Казахстана.

– Цветение яблони Сиверса – удивительное по красоте зрелище, природный феномен! – говорит председатель объединения «Алтын Адам Жетiсу шеберлер орталығы» Динара Бакирова. – Вы сами видите, как холмы вокруг обрели нежный бело-розовый оттенок – по цвету бутонов, покрывающих яблоневые деревья. Мы знаем, что миллионы людей со всех концов мира каждый год едут в Японию полюбоваться цветением сакуры. Хотим превратить наш фестиваль в такую же традицию, чтобы как можно больше зарубежных туристов приезжало в Казахстан запечатлеть прародительницу всех яблок на Земле.

Яблоня Сиверса, занесенная в Красную книгу, занимает в Жонгар-Алатауском национальном парке площадь в 4 тыс. га. Это поразительный по красоте уголок нетронутой природы. Здесь произрастает около 80 эндемиков, которые нигде в мире не встречаются. В целях сохранения яблони Сиверса создан специальный фонд, расширяются площади «райских садов».

– Мы ежегодно высаживаем на склонах гор тысячи саженцев, – рассказала начальник отдела научных исследований Жонгар-Алатауского государственного природного парка Тогжан Касымханова. – Яблони растут на высоте от 1 200 до 2 000 метров, а потому требуют постоянного ухода. Тянь-шаньская дичка – экологически чистый и полезный для здоровья продукт, имеет морозостойкие качества, богата микроэлементами, витаминами. Мы разработали несколько маршрутов по горным хребтам и сопкам, проводим экскурсии для туристов, желающих насладиться красотой цветения реликтовой яблони.

Отечественные ученые считают необходимым сохранить уникальный генофонд диких яблоневых лесов. Имеется огромный потенциал для развития садоводства, экспорта яблок, черенков и семенного материала.

По словам директора Института экологии и устойчивого развития Куралай Карибаевой, сейчас осуществляется проект по восстановлению деградированных земель и борьбе с опустыниванием. Кроме того, ведется работа над тем, чтобы ареал произрастания яблони Сиверса расширялся и на склонах Тарбагатая и Заилийского Алатау. Все это сыграет большую роль в сохранении не только реликтовой яблони, но и всего биоразнообразия страны.

– Надо возродить былую славу казахстанских яблок, – убеждена эксперт. – Ведь еще более ста лет назад плоды, выращенные на территории Жетысу, заняли первое место на Всемирной выставке яблок в Париже.

Фестиваль завершился экскурсией по генетическим резерватам яблони Сиверса, а также церемонией посадки саженцев тополя на берегу реки Теректы. Нынешней осенью организаторы планируют провести здесь же аналогичный форум, посвященный сбору урожая яблок.