Призвание Виктора Попова

В личной автобиографии он написал, что еще в молодости сумел найти свое призвание к геотехнике и топографии, и с тех пор – уже более 50 лет – остается верным призванию. Это позволило ему стать участником строительства «с чистого листа» молодых городов – Джезказгана, Темиртау, рабочих поселков – Жайрема, Акжала и Акчатау, а также новой столицы Казахстана – Астаны.

Родился Виктор Попов в многодетной семье на Алтае 22 декабря 1938 года. Его родители – Никита Парфенович и Анна Ивановна Поповы – занимались простым крестьянским трудом, но были прирожденными воспитателями, потому и смогли распознать стремление своих детей к той или иной профессии. Когда встал вопрос о будущем Виктора, то и отец, и мать поддержали его желание стать топографом, первопроходцем необжитых земель. Так он после окончания средней школы в 1956 году с их благословения поступил в Семипалатинский топографический техникум, а после трех лет обучения был направлен на работу инженером в молодой город Джезказган, в институт «Джезказгангипроцветмет». Затем – служба в армии в качестве военного топографа. Места ее прохождения говорят сами за себя: пустыни Центральной Азии. За отличную службу В. Попов был занесен в Книгу почета воинской части.

Демобилизовавшись, вернулся Виктор в ставший ему родным Джезказган, в свой институт. Обстановка в коллективе была творческая, там серьезно занимались воспитанием молодых специалистов, к чему постоянно призывал известный ученый Каныш Имантаевич Сатпаев, первый президент Академии наук Казах­стана. В. Попов тоже стремился сочетать производственную работу с наукой. В 1965 году поступил в Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, а после его окончания – в заочную аспирантуру. Работая в Джезказгане, он стал все больше интересоваться проб­лемами изыскательных работ с научной точки зрения. Занимаясь разработками под строительство крупнейшего в стране Джезказганского медеплавильного завода, Виктор Никитович впервые провел исследования по возведению этого объекта на так называемых набухающих грунтах. Его первая научная статья как раз была написана на эту тему и опубликована в 1975 году. С тех пор научные устремления В. Попова шли по восходящей и завершились защитой кандидатской, а несколько позже – и докторской диссертации.

В 1990 году В. Попов был избран директором Карагандинского государственного института инженерных изысканий, и ему пришлось распрощаться с Джезказганом. Но он до сих пор тепло и сердечно вспоминает этот город, ведь развитию меднорудного края Виктор Никитович отдал более тридцати лет. Там произошло его становление и как инженера, и как ученого, и как руководителя. Там он прошел первые ступени карьерного роста – от рядового специалиста до начальника Джезказганского отдела института «Караганда ГИИЗ», там был отмечен орденом «Знак почета», медалью «Ветеран труда».

Хорошо отзывался о работе Виктора Никитовича Попова в меднорудном крае начальник Джезказганской геолого-разведочной экспедиции, Герой Социалистического Труда Василий Иванович Штифанов. Еще в 1983 году он говорил мне:

– Если на новом месторождении появлялся Попов со своей командой, то, считайте, оно уже разрабатывается. Виктор Никитович – хороший предвестник больших строительных работ в нашем крае, ведь все начинается с изыс­каний, любая стройка, любой дом… Геологи без геотехников не смогли бы довести свои месторождения до эксплуатации.

В. Штифанов отмечал большой вклад изыскателей отдела В. Попова в строительство шахты-гиганта № 55, ее копра высотой 86 метров, Анненского, Северного и Южного рудников.

...Начало 90-х выдалось трудным, однако В. Попову в эпоху перехода к рыночным отношениям удалось сохранить институт и основной костяк трудового коллектива, вывести компанию на качественно новый уровень. Этому способствовали огромные усилия нашего Президента Нурсултана ­Абишевича Назарбаева по возрождению в стране строительной отрасли, а затем и возведению столичного мегаполиса. Виктор Никитович сразу открыл в Астане дополнительно офис ТОО «Караганда ГИИЗ и К*». Вооружив фирму самой современной техникой и новейшими технологиями, он и его коллеги смело взялись за осуществление мечты Нурсултана Абишевича – построить в степях Сарыарки чудо-город. И это всем миром удалось сделать! В. Попов гордится тем, что 80% замечательных сооружений в столице появились на основе исследований и рекомендаций коллектива карагандинских изыскателей. Это более 2 тыс. объектов, в том числе таких уникальных, как «Байтерек», «Транспорт Тауэр», гостиница «Интерконтиненталь», резиденция Президента «Акорда», жилой комплекс «Триумф Астаны», развлекательный комплекс «Думан», памятник казахскому полководцу Кенесары, Дворец Мира и Согласия (знаменитая Пирамида), столичная мечеть «Хазрет Султан», здание Театра оперы и балета, другие архитектурные шедевры.

Не мал вклад Попова и его коллег-соратников в индустриализацию страны. По их изысканиям были построены десятки новых предприятий, железных дорог, мостов и путепроводов. В перечне оказанных институтом услуг – крупные изыскания под строительство новых железнодорожных линий Жетыген – Коргас, Жезказган – Бейнеу, заводов по сборке и техническому обслуживанию вертолетов, по производству трансформаторных подстанций в Астане, Бозшакольский горно-обогатительный комбинат, цемент­ный завод близ поселка Шетке.

Но главенствующим было проведение инженерных изысканий под железную дорогу Жетыген – Коргас – один из крупнейших проектов нашего времени стоимостью 154,3 млрд. тенге. Необходимо было провести инженерные изыс­кания не только под стальную магистраль, но и под возведение мостов через реки Талгар, Лек, Есик, Балтабай, Тургень.

Профессор Карагандинского технического университета Ербол Оразалы рассказывал:

– При первой же встрече с Поповым я был покорен его научным кругозором, огромным багажом знаний. Это ученый-практик, обладающий исключительным трудолюбием. И потому он идет в авангарде науки.

Это давно заметили за рубежом. Генеральный директор Европейской бизнес-ассамблеи, профессор Дж. Неттин, недавно поздравив Виктора Никитовича с предстоя­щим 75-летием, отметил, что его достижения «вышли за рамки отдельной страны и служат будущему прогрессу и развитию нашей цивилизации». И далее: «Нам приятно констатировать, что Вы, уважаемый господин Попов, принадлежите именно к таким личностям, лидерам, чья профессиональная, научная и общественная деятельность способствует формированию позитивного имиджа Республики Казахстан на международной арене».

Большим свидетельством признания заслуг В. Попова во всем мире являются многочисленные международные награды. Он был отмечен в Оксфорде знаком и подвеской международной награды имени Королевы Виктории, меж­дународной Сократовской премией, в Париже – золотой медалью Наполеона, в Москве – «Золотой звездой Содружества». Европейская ассамблея бизнеса отметила его достижения в области научных исследований международной премией «Имя в науке». Он стал обладателем диплома и знака «За вклад в мировую науку», его имя внесено в реестр лучших ученых мира. Наконец еще одно событие – международный университет Вены и клуб ректоров Европы присудили ему звание «Почетный профессор Международного Венского университета».

Прав был писатель Максим Горький, когда говорил о том, что ученые насчитываются сот­нями, а крупные – десятками, да только десяток крупных ученых делают настоящую науку. Думаю: к такой десятке крупных ученых относится и Виктор Никитович, если пытаться итожить его творчество. Его соратник – президент Казахстанской геотехнической ассоциации, директор геотехнического института Евразийского национального университета им. Л. Гумилева профессор А. Жусупбеков, доктора технических наук В. Бронин, А. Готман, Ю. Яровой считают, что Виктор Никитович велик своим вкладом в науку и строительство, опубликованными трудами и учениками, а самое главное – внедрением своих исследований на практике. Не каждому ученому в жизни дано увидеть плоды своего труда. Тот же Ербол Оразалы, напомнив мне об инженерных изысканиях Попова и его коллег под Байтерек, отметил:

– Одного этого уже достаточно, чтобы имя Попова не было забыто в истории развития геотехники в Казахстане. Его научная школа полна кадрами высочайшей квалификации, и она продолжит развиваться все более масштабно, за ней – будущее.

Валерий МОГИЛЬНИЦКИЙ, Караганда