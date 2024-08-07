Призвание воспитывать патриотов: учебно-методические сборы воспитателей проходят в Караганде

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Второй день сбора офицеров воспитательной структуры Национальной гвардии, который проходит в региональном командовании «Орталық» начался со сдачи участниками сборов уровня физической подготовки

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Офицеры соревновались на территории воинской части 5451 в беге на 100 метров. Наставники в этот день уделяли большое внимание обмену мнениями и созданию диалога в ходе проведения лекций. Офицерам-воспитателям была проведена лекция по использованию электронного дневника индивидуальной воспитательной работы. Между собой они также провели обсуждение проблем, с которыми каждый из них сталкивается в ходе повседневной деятельности. Также речь шла об уровне образования и в целом деятельности военнослужащих, в том числе рассмотрены причины возникновения различных проблемных вопросов и предложены пути их решений. В ходе занятий военные воспитатели высказывали свои предложения и идеи, а также делились опытом.

«Со вчерашнего дня мы посещаем практические занятия. Лекции направлены на укрепление квалификации офицеров-воспитателей. Нам разъясняются изменения в нормативно-правовых актах и нововведения в законодательстве, касающиеся воспитания военнослужащих. Кроме того, специалисты из разных воинских частей обмениваются опытом друг с другом. Они будут обучены новым методикам и приемам, применяемым в процессе воспитания молодых воинов», – сказал заместитель командира воинской части 5573 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Тимур Рахимов.

После обеденного перерыва гвардейцы совершили экскурсию по КарЛагскому музею жертв политических репрессий в поселке Долинка. Они познакомились с историческими данными и реликвиями. Затем направились во 2-й стрелковый батальон воинской части 6505. На своем опыте командиры роты показали ход воспитательной работы с личным составом перед заступлением на боевую службу. Офицеры, присутствовавшие на визуальном уроке, также высказали свое мнение.

«На показательном уроке была продемонстрирована воспитательная работа, которая организовывается перед отправкой солдат на службу в караул. Мы сравнили увиденное с качеством проводимой нами работы. С помощью таких занятий мы можем увидеть недостатки в процессе работы, что является одним из преимуществ проводимого учебно-методического сбора», – сказал заместитель командира воинской части 5513 Бауыржан Кансеитов

Занятия, организованные в формате обмена мнениями, завершились вечером награждением лучших военнослужащих боевой службы батальона, дислоцированного в поселке Долинка. Силами военнослужащих местного батальона был организован концерт самодеятельности. Военнослужащие исполнили военные песни и продемонстрировали хореографические номера.

Но данное мероприятие несло не только развлекательный характер. Основную причину сборов пояснил начальник Главного управления воспитательной и социально-правовой работы Главного командования Национальной гвардии полковник Нурбай Бектурсынов.

«Выражаю благодарность личному составу батальона от имени заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова и главного воспитателя войск генерал-майора Кайрата Умбетова. Сегодня на войска правопорядка возложена обязанность нести боевую службу с большой ответственностью. А на переднем крае боевой службы находятся солдаты и военнослужащие по контракту. Вы – честь Национальной гвардии. Поэтому на сегодняшнем торжественном мероприятии были награждены отличники, добросовестно несущие боевую службу. А участники методического сбора должны узнать друг у друга ход проведения таких программ», – сказал Нурбай Кенесбекович.

По окончании мероприятия участники сборов не спешили выходить из зала – они обсудили ход проведения торжественного вечера, высказали свои замечания и пожелания для совершенствования подобных вечеров самодеятельности.

Отметим, что сегодня состоится подведение итогов учебно-методического сбора воспитателей, который проводится в городе Караганда.

#армия #Караганда #обучение #МОРК

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