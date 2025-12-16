Пробел заполнен

В Астане состоялась презентация монографии Сауытбека Абдрахманова «Алып Абай»

фото пресс-службы Национальной академической библиотеки РК

Гостями мероприятия в стенах Нацио­нальной академической библио­теки стали известные писатели и ученые-абаеведы, государственные и общественные деятели, работники культуры и образования, а также студенты столичных вузов. Они говорили и спорили о тех научных открытиях, которые сделаны известным ученым – лауреатом Государственной премии РК Сауытбеком Абдрахмановым в его труде «Алып Абай».

Произведение, всесторонне анализирующее переводческую деятельность великого казахского поэта, несомненно, является одним из наиболее значительных достижений современного научного абаеведения. Рассматривая искусство перевода как форму литературных связей между народами, Сауытбек Абдрахманов стремится установить общие идейно-художественные закономерности, которые объединяют классику мировой поэзии. Не случайно в подзаголовок книги вынесено слово «конгениальность», обозначающее внутреннее родство и близость по духу. В своем исследовании Сауытбек Абдрахманов опирается на богатый художественный материал, что позволяет по-новому взглянуть как на отдельные аспекты творчества Абая, так и на проблему взаимообогащения литератур в целом.

– Единственная книга, посвященная переводам Абая, была опубликована больше семидесяти лет назад – труд Заки Ахметова «Лермонтов и Абай», увидевший свет в 1954 году. За это время образовался значительный пробел, заполнить который и призвана моя книга «Алып Абай». В ней я хотел как можно полнее охватить переводческую деятельность Абая – одну из важнейших сторон его творчества, – отметил автор.

В монографии подробно освещается работа Абая над переводами произведений крупнейших поэтов мира. Особенности художественного мировоззрения классика отечественной литературы, его удивительное чувство языка и способность переозвучить на казахский лад саму материю и внутреннюю суть стиха рассматриваются Сауытбеком Абдрахмановым в тесной взаимосвязи. Автор показывает Абая тонким знатоком и ценителем поэзии Пушкина и Мицкевича, Гёте и Шиллера, Лермонтова и Крылова, Байрона и Дельвига, Полонского и Бунина. Их произведения были близки Абаю глубиной национального чувства, образной выразительностью и чистотой мысли.

Обсуждение книги Сауытбека Абд­рахманова переросло в дискуссию о сближении литератур в современном мире. Известный писатель и ученый, доктор филологических наук Турсын Журтбай высоко оценил монографию, подчеркнув, что она открывает перед читателем духовный мир классиков. Принципиальные новшества труда «Алып Абай» отметили также акын Аманжол Алтай, писатель Баянгали Алимжанов и доктор политических наук Ержан Исакулов.

Отметим также, что книга «Алып Абай» выпущена издательством Foliant на трех языках – казахском, русском и английском. Это значительно расширяет читательскую аудиторию и позволяет рассматривать переводческую деятельность великого казахского поэта в контексте основных тенденций мировой литературы.

