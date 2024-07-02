Проблемы материнства и детства обсудили на встрече с депутатами в Актобе

Участницы встречи подняли вопросы, касающиеся выдачи лицензий организациям образования, поддержки гендерного равенства, раздела имущества при разводе, буллинга среди школьников, дефицита специалистов в детских садах и другие

Фото: пресс-служба Мажилиса

Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева и депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова встретились с женщинами-депутатами и женским активом Актюбинской области. На совещании обсудили последние законодательные изменения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

В своем выступлении Дания Еспаева рассказала, что в ходе прошедшей сессии Мажилис принял ряд законов, направленных на социальную, экономическую и правовую защиту женщин и детей. Одни из самых ожидаемых – поправки по противодействию домашнему насилию и преступлениям в отношении детей, поправки о минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков, закон «Национальный фонд – Детям».

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова заявила, что меры по защите прав женщин в стране не ограничиваются только указанным законом. В дальнейшем предполагается включение понятия «харассмент» в Трудовой кодекс. Будет рассмотрена ответственность, связанная с сексуальными домогательствами. Депутат также отметила, что рассматриваются меры для помощи при взыскании алиментов.

«Сейчас перед нами два разных решения. Первым из них является рассмотрение ответственности работодателей за граждан, не выплачивающих алименты. А второе – создание Государственного фонда выплаты общих алиментов», - рассказала Жулдыз Сулейменова.

На совещании стало известно, что роль активных женщин в Актюбинской области растет. Доля женщин, управляющих действующими компаниями, в регионе достигла 51,1%. В целом по области 56,5% предпринимателей составляют женщины. Большинство женщин-лидеров, более 70 процентов, работают в сфере образования. Из 205 мандатов в маслихатах всех уровней области 46 или 22,8% составляют женщины.