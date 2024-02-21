Прочитай и нарисуй!

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Михаил Тё, Жамбылская область

В художественной галерее историко-культурного комплекса «Древний Тараз» проходит выставка детских работ «Восточная сказка на новый лад».

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Она стала итогом одноименного регионального конкурса. В экспозиции – работы юных художников от 4 до 17 лет, наполненные светом, волшебством и магией, на некоторых из них сразу узнавались герои знакомых с детства произведений.

– Нашей целью было привлечь внимание детей к книгам, – отметила руководитель этнохудожественного центра «Истоки» Гульнара Коспакова. – К большому сожалению, мы все чаще слышим, что дети не любят читать... Надеемся, что такие тематические конкурсы и выставки смогут заинтересовать их.

Представленные работы отличаются разнообразием тем и техник исполнения. Так, Еркежан Жанадил выбрал китайскую сказку о драконе, а также акварель и полиграфическую аппликацию. В похожей технике выполнены Лилией Толкачевой герои сказки Редьярда Киплинга – Маугли, Багира и Балу.

Маруф Тураев цветными карандашами и шариковой ручкой изобразил средневековый арабский город в руках огромного джинна. В работе Николетты Филипповой прослеживаются сразу несколько волшебных историй, которые собраны в одну общую композицию, и в центре рисунка изображена книга. Милана Зайнуллина, Жасмин Нургали, Динора Рустамова и Сымбат Кыдырбек, используя фломастеры, гуашь и акварель, изобразили, каждая по-своему, полет Аладдина и Жасмин на ковре-самолете.

Самая юная участница выставки, 4-летняя Диана Адиева, проиллюстрировала одну из сказок Поднебесной о доброй кошке. Для этого ей понадобились пластилин и бумага.

По словам организаторов, в иллюстрации Адемы Нургали выигрышно проработан фон в восточном стиле. 8-летнюю Марьям Умарову отметили за смелость в выборе сложной витражной техники, а Лолу Хидоятову – за многофигурную композицию.

Также были выставлены декоративные панно, макеты волшебной лампы Аладдина, дворца султана, сундука с сокровищами, обуви маленького Мука, ковра-самолета, дома Шахерезады, фигурки Джинна и верблюда, изготовленные из картона, бумаги, ткани и текстильных материалов... В ход пошли бусы, пайетки, фольга, цветная бумага, роспись гуашью и акрилом.

На выставке есть и проекты педагогов, которые задают высокую планку для своих подопечных. К примеру, Ирина Богатыренко продемонстрировала макет домбры, выполненный в технике джутовой филиграни.

– С большим удовольствием посетила выставку. Для меня это как интересно, так и полезно, потому что сама совсем недавно стала заниматься творчеством. Особо отметила декоративные работы, – говорит студентка первого курса Жамбылского политехнического высшего колледжа Виктория Эттеева.

– Есть очень достойные работы, отличающиеся продуманной композицией, средствами исполнения, – отметила организатор конкурса Гульнара Коспакова. – Всего на конкурс было подано около ста работ. На наш взгляд, это мало. Да и список сказок, как мы видим, весьма короткий.

Кроме того, дети, к сожалению, предпочитают просто срисовывать готовые иллюстрации, взятые из книг, журналов или Интернета… И это значит, что педагогам в изостудиях и учителям в школах предстоит удвоить усилия, чтобы вернуть детям интерес к книгам.

#выставка #Древний Тараз #детское творчество

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