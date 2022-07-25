Продавала аптечные наркотики прямо из окна авто женщина в Атырау (видео)

Женщина продавала трамадол из окна автомобиля в городе Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

17 июля около 20:35 часов сотрудники центра оперативного управления полиции города Атырау через камеры видеонаблюдения заметили, что в микрорайоне Авангард неизвестная женщина, сидя в автомобиле Skoda, продала четырем мужчинам неизвестное вещество.

На место сразу же были направлены сотрудники полиции. Стражи порядка остановили автомашину в микрорайоне Жеруйык.

При проверке установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту в отношении 30-летнего мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК. Решением суда нарушителя лишили права управления транспортом на 7 лет и подвергли административному аресту на 15 суток.

У пассажирки, продавшей психотропные препараты, изъято 13 пластинок трамадола и 5 флаконов тропикамида. Для вынесения решения в отношении нее назначена медицинская экспертиза.