Продолжается подготовка к посевной Статьи 19 апреля 2025 г. 5:30 2 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области В минувший четверг в Кокшетау состоялось традиционное агросовещание, участниками которого стали более 600 человек – аграрии, ученые, представители государственных органов. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов О мерах, предпринимаемых государством для поддержки аграриев, акмолинцам рассказал первый вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, напомнивший, что по поручению Главы государства прием заявок на льготное кредитование аграриев был запущен еще в ноябре прошлого года (раньше средства по программе «Кең дала» предусматривались только в мае). Расширены каналы (их теперь шесть) для повышения доступности кредитования. Получить средства можно через АКК, СПК, коммерческие банки, кредитные товарищества, региональные инвестиционные центры и микрофинансовые организации. Сообщил вице-министр и о том, что в этом году по линии льготного лизинга техники объем финансирования увеличен до 200 млрд тенге. По программе форвардного закупа запланировано финансирование на 30 млрд тенге. В Акмолинской области кредитование по программе «Кең дала» продолжается, уже подано 606 заявок на сумму 96,5 млрд тенге, из них одобрено 413 на 65,9 млрд. В пашню сельхозпроизводители планируют внести 336 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 78 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. Заранее позаботились аграрии и об обеспеченности семенами. Готовится к выходу в поле техника. В нынешней посевной кампании, как стало известно, будет задействовано около 37 тыс. единиц различных машин. Участники совещания, как сообщила пресс-служба областного акимата, обсудили ключевые вопросы подготовки к посевной, обменялись мнениями. В ходе мероприятия выступили председатель правления ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А. И. Бараева» Тимур Савин, главные агрономы ТОО «Жер-1» Светлана Орехова, ТОО «Журавлевка-1» – Николай Цеонель, руководители ТОО «Дихан Плюс» Денис Швайбович, Акмолинского филиала РГП «Казгидромет» – Бахыт Макажанова. #посевная #урожай #агросовещание