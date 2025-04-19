О мерах, предпринимаемых государством для поддержки агра­риев, акмолинцам рассказал первый вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, напомнивший, что по поручению Главы государства прием заявок на льготное кредитование аграриев был запущен еще в ноябре прошлого года (раньше средства по программе «Кең дала» предусматривались только в мае).

Расширены каналы (их теперь шесть) для повышения доступности кредитования. Получить средства можно через АКК, СПК, коммерчес­кие банки, кредитные товарищества, региональные инвестиционные цент­ры и микрофинансовые организации. Сообщил вице-министр и о том, что в этом году по линии льготного лизинга техники объем финансирования увеличен до 200 млрд тенге. По программе форвардного закупа запланировано финансирование на 30 млрд тенге.

В Акмолинской области кредитование по программе «Кең дала» продолжается, уже подано 606 зая­вок на сумму 96,5 млрд тенге, из них одобрено 413 на 65,9 млрд. В пашню сельхозпроизводители планируют внести 336 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 78 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. Заранее позаботились аграрии и об обеспечен­ности семенами. Готовится к выходу в поле техника. В нынешней посевной кампании, как стало известно, будет задействовано около 37 тыс. единиц различных машин.

Участники совещания, как сооб­щила пресс-служба областного акима­та, обсудили ключевые воп­росы подготовки к посевной, обменялись мнения­ми. В ходе мероприятия выступили председатель правления ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А. И. Бараева» Тимур Савин, главные агрономы ТОО «Жер-1» Светлана Орехова, ТОО «Журавлевка-1» – Николай Цеонель, руководители ТОО «Дихан Плюс» Денис Швайбович, Акмолинского филиала РГП «Казгидромет» – Бахыт Макажанова.