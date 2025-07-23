Принять участие в конкурсе могут казахстанские авторы, возрастных ограничений нет

Фото: пресс-служба Минкультуры

Национальная литературная премия проводится в целях государственной поддержки отечественных авторов и содействия развитию казахской литературы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По информации ведомства, в этом году премия проводится в четвертый раз. К участию принимаются ранее неопубликованные произведения в следующих номинациях: «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драматургия», «Лучший литературный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучшая литературная критика», «Лучший комикс».

Принять участие в конкурсе могут казахстанские авторы, возрастных ограничений нет. Общий призовой фонд составляет 35 млн тенге. На каждую номинацию предусмотрено по 5 млн тенге.

Заявки принимаются до 1 сентября 2025 года через сайт. Вручение Национальной литературной премии состоится в конце года.

Подробная информация доступна на сайте, и по телефону +7 775 897 77 88.