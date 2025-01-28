Продолжить укрепление потенциала АПК поручил Касым-Жомарт Токаев

Правительство,Президент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

На расширенном заседании правительства глава государства остановился на основных задачах и приоритетах сельского хозяйства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам прошлого года агропромышленный сектор лидирует по темпам роста среди других отраслей экономики, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам Касым-Жомарта Токаева, это стало возможным благодаря значительному увеличению льготного кредитования весенних посевных работ. В этом году на их проведение нужно направить не менее 700 миллиардов тенге.

«Доступные кредиты надо предоставить животноводам и переработчикам сельхозпродукции. Я уже говорил о необходимости перехода от непродуктивного субсидирования к расширению льготного кредитования. Эту задачу надо выполнить. В прошлом году аграрии собрали хороший урожай, но цены на зерно сильно снизились. Чтобы поддержать фермеров и стабилизировать внутренний рынок, были задействованы инструменты Продкорпорации. Но это временное решение», - подчеркнул президент.

Глава государства также поручил продолжить переход к выращиванию более рентабельных культур.

«Нужно также расширять мощности по хранению и глубокой переработке сырья, заниматься поддержкой сбыта на зарубежных рынках. На особом контроле следует держать ситуацию с инфекционными заболеваниями, в том числе вопросы вакцинации скота. От этого зависит экспортный потенциал животноводства», - сказал Токаев.

Отдельно президент остановился на задачах развития села. В приоритете – модернизация инфраструктуры и поддержка бизнеса.

«Решение интегрировать в один программный документ все меры государственной поддержки по комплексному развитию сельских территорий было правильным («Ауыл аманаты», «Ауыл – ел бесігі» и другие)», - сказал глава государства.

Так же президент поручил правительству совместно с акиматами обеспечить дальнейшую бесперебойную работу почтовых отделений даже в самых отдаленных населенных пунктах.

«Нужно уделять внимание всем вопросам, влияющим на качество жизни на селе. Нельзя допустить, чтобы сельчане лишились доступа к финансовым и государственным услугам. Сейчас эта задача во многом решается за счет инфраструктуры «Казпочты», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 

#Токаев #президент #Правительство #АПК

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