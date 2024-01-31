Продукт с маркировкой без госязыка обнаружила покупательница в ЗКО

В департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО пожаловалась жительница Уральска. Она заявила, что обнаружила в одном из супермаркетов продукцию, которая не соответствует маркировке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На месте выяснилось, что маркировка на упаковке трех товаров не содержала информацию о товаре на госязыке, еще на одном товаре информация на госязыке размещена, но не доступна покупателям для чтения.

По данным фактам производителю кондитерской продукции выдали протоколы исследования.

В департаменте напомнили, что с 1 июля 2013 года в рамках Таможенного союза (ТС) действуют обязательные требования к пищевой продукции в части ее маркировки.

– Данный техрегламент разработан в целях установления на территории ТС единых и обязательных для применения и исполнения требований к пищевой продукции в части ее маркировки для свободного перемещения пищевой продукции, выпускаемой на единой таможенной территории союза, - пояснили в ведомстве.

В соответствии с требованиями документа, нанесенная в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке и на государственных языках государств-членов ТС, при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов ТС.

Согласно законодательству, информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной, заключили в департаменте.