Продукты по завышенным ценам закупали кызылординские больницы
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После проверки АФМ экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге, передает Kazpravda.kz
В трех больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники.
«Ранее закупка социально-значимых продовольственных товаров закупалась соцучреждениями по завышенным ценам, излишне расходуя на это бюджетные средства», - говорится в сообщении.
После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований СЗПТ.
В частности, снижены цены на картофель, морковь, капусту и сахар.
Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге.