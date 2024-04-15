Продукты по завышенным ценам закупали кызылординские больницы

После проверки АФМ экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге, передает Kazpravda.kz

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В трех больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники.

«Ранее закупка социально-значимых продовольственных товаров закупалась соцучреждениями по завышенным ценам, излишне расходуя на это бюджетные средства», - говорится в сообщении.

После заключения прямых договоров с оптовиками и производителями обеспечено снижение цен на 11 наименований СЗПТ.

В частности, снижены цены на картофель, морковь, капусту и сахар.

Экономия средств из бюджета составит более 6 млн тенге.