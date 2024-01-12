За четверть века в ее стенах состоялось более 100 вернисажей, и именно здесь проводили свои первые персональные выставки теперь уже известные художники Прииртышья.

Начиналось все вроде спонтанно – в библиотеке в январе 1998 года, вскоре после вернисажа художницы Галины Беспаловой, прошла еще и встреча с молодым авангардистом Андреем Оразбаевым. И этот формат так понравился читателям и посетителям библиотеки, что они стали просить о новых встречах.

– Библиотека пошла навстречу желаниям своих читателей и выделила отдельную площадку – так у нас появилась галерея «Айна», – рассказывает руководитель центра креативного творчества областной библиотеки Марал Таженова. – И сразу же сформировалась особая аудитория, дружеская атмосфера. Наша галерея предоставляла площадку начинающим художникам и фотографам, которые еще не могли выставляться, например, в областном художественном музее.

Сначала проводили по две-три выставки в год, потом стали делать такие мероприятия чаще. Но процентов 70 всех выставок в «Айне» как раз и были дебютными.

– Беспалова, Оразбаев, Фридлин – это первая тройка. И если к тому времени у известной павлодарской портретистки был солидный опыт, то вот для Евгения Фридлина именно галерея «Айна» стала знаковым местом первой персональной выставки. К слову, в 2020 году в галерее «Айна» проходила уже выставка работ учеников Галины Беспаловой. Зура Асылгазина, Наталья Решетова, Женис Молдабеков и многие другие, уже известные сегодня имена, первые свои выс­тавки экспонировали именно у нас, – продолжает Марал Таже­нова.

Продвижение молодых – неофициальный девиз галереи и соответствующее отношение организаторов этого пространства сделали свое дело. Как отмечает искусствовед Майя Хусаинова, много лет проработавшая в областном художественном музее, галерея стала своего рода «намоленным» местом, и многие, кто здесь начинал знакомство со зрителем, делал блестящую карьеру.

– В самом начале работы галереи мы, сотрудники областного художественного музея, были крайне удивлены: как же так – выставки художников в библио­теке, – вспоминает Майя Бугубаевна. – С большим интересом приходили сюда, и я в те первые годы была активным участником этих собраний. Никогда не забуду, как именно здесь впервые увидела работы молодого человека. И на мой вопрос, кто автор картин, мне ответили – Евгений Фридлин. Тогда это имя мне ни о чем не говорило. Прошли годы, и сейчас Евгений Анатольевич входит в десятку самых успешных, талантливых и узнаваемых современных художников ­Казахстана. Его знают и далеко за пределами нашей страны.

Между прочим, мэтры тоже с удовольствием сотрудничали с галереей «Айна», например, в 2013 году здесь состоялась персональная выставка наполненных глубоким философским смыслом офортов известного художника-графика Виктора Поликарпова, чьи работы есть в коллекциях и музеях по всему миру.

Еще одна особенность работы галереи «Айна» – широчайшая разножанровость и живой ­формат встреч. Не только картины и фотографии, но и плакаты, декоративное творчество, одежда и многое другое входило в уникальные экспозиции. Например, только здесь подарили павлодарцам возможность насладиться интересным жанром – работами мастеров гризальной живописи акварелью.

В 2014 году здесь с большим успехом состоялась творческая встреча с участниками первых павлодарских выставок художников-модернистов и авангардистов «Новые степные: 20 лет спустя».

– Первая в Павлодаре выставка художников-авангардистов под названием «Степные» прошла в 1989 году и наделала много шума, – вспоминает журналист, участник тех встреч Федор Ковалев. – Потом одна часть художников переехала в Ленинград, а другая отошла от дел. В 1994 году я собрал новый состав авторов и провел выставку «Новые степные». В ней были задействованы более 20 художников. Обе выс­тавки проходили при поддерж­ке павлодарского художника-графика Виктора Поликарпова в фойе музыкального училища. И вот в 2014 году состоялась уже международная встреча – именно галерея «Айна» стала площадкой для экспозиции раритетных и новых работ, демонстрации уникальной видеохроники, выступления ди-джея, чата со зрителями из других стран. Такую атмосферу трудно представить в других залах нашего города.

– Моя первая персональная выставка тоже проходила здесь, и это было важным для меня событием, – рассказывает преподаватель художественной школы Анна Аткина. – И большое значение имеет то, что здесь у художника есть возможность выразить себя даже в расстановке картин. Можно обсудить любой формат мероприятия, очень удобное оборудование – простое, но дающее «место для маневров». Своя атмосфера – про галерею «Айна» эти слова не для галочки.

Отдельную историю имеют фотовыставки галереи. Заметным явлением в культурной жизни Павлодара стали выставки работ различных групп и фотоклубов: «Орион», «Вега», «Квадрат Высоцкого», «Ближний круг», «ПРОявление», «f2». Совершенно разные поколения – начинающие фотографы-любители и опытные мастера-профессионалы, сотрудничающие с казахстанскими, российскими и зарубежными информационными агентствами. А в объективе – принципиально разные времена, но каждая выставка привлекала любителей фотоискусства выразительностью, многообразием авторских взглядов…

В первые дни января юбилейная выставка вновь собрала в стенах библиотеки любителей творчества павлодарских художников и фотографов – сейчас здесь экспонируются десятки работ тех, кто в разные годы уже проводил свои вернисажи в галерее «Айна». Зрители могли узнать больше об авторах – на этикетках картин и фоторабот организаторы выставили QR-коды, внутри которых были зашифрованы биографии художников и фотографов на двух языках и фото. Музыкальные номера, слова поздравления с юбилеем, перформанс от художников и возможность каждому порисовать песком – праздник прошел в лучших традициях творческого сообщества.