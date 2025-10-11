Проект "Halyk орманы" стартовал в Иле-Алатауском нацпарке

Экология
115
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Утро в Иле-Алатау начинается с запаха влажной земли и едва слышного ветра в горах. На склонах, где когда-то стояли пожухлые травы, теперь выстроились первые ряды молодых елей. Это не просто посадка деревьев. Это начало проекта «Halyk орманы», одной из самых масштабных экологических инициатив Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото автора

Лес, который начинается с идеи

Проект запущен фондом «Halyk» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов. Его цель не просто озеленить территорию, а вернуть природе дыхание там, где она была истощена.

На реализацию выделен 1 миллиард тенге, рассчитанных на пять лет. За это время планируется высадить более четырех миллионов деревьев в трех регионах страны.

Первый этап прошел в Семей орманы на Востоке Казахстана, где пожары когда-то уничтожили сотни гектаров леса. Сейчас там уже появились первые 800 молодых саженцев. Следующий шаг Иле-Алатау, где в течение пяти лет будет посажено 14 тысяч елей Шренка на площади пять гектаров.

«Экология не акция, а привычка»

Нурбек Шарбиев, вице-министр экологии и природных ресурсов, говорит о проекте просто и честно:

«Охрана природы не мероприятие на один день. Это культура. Пока мы не научимся бережно относиться к окружающему миру, экономическое развитие не будет устойчивым. “Halyk орманы” и другие инициативы шаг к тому, чтобы экологичность стала естественной частью нашей жизни».

Инвестиция, измеряемая не цифрами

Для Мейрама Бегентаева, ректора КазНТУ им. Сатпаева, этот проект про будущее, а не про отчеты

«Каждое посаженное дерево  инвестиция в дыхание города, в привычку заботиться, а не только пользоваться. “Halyk орманы” воспитывает ответственность и любовь к природе. Это то, что останется после нас».

Голос эксперта

Эксперт по устойчивому развитию Тимур Кубеков отмечает, что этот проект выходит далеко за рамки стандартных корпоративных программ:

Поверьте, такие инициативы как Налык романы не стираются из памяти. Четыре миллиона деревьев, по мне это личное отношение к стране и ее будущему».

От акции к движению

Проект вырос из экочелленджа GreenAct, который фонд «Halyk» провел весной. Тогда по всей стране тысячи людей, школьники, сотрудники компаний, просто неравнодушные выходили убирать парки, сортировать отходы, высаживать растения.

Теперь эти усилия становятся частью долгосрочной программы.

Почему это важно

Казахстан страна огромных пространств, где зелень часто отступает перед степью и промышленностью. Поэтому каждый новый лес не просто пейзаж, а новая философия.

«Halyk орманы» про привычку заботиться. Про то, чтобы зелёные зоны стали не исключением, а нормой.

Чтобы у каждого ребенка была возможность посадить свое дерево и увидеть, как оно растет вместе с ним.

#Алматы #экология #природа

