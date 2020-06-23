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Проект с крахмальной концепцией
Гуляим Тулешева

Социальный и экологический

Служебная машина домчала нас до пригородного поселка Жибек Жолы, в котором и находится предприятие по выпуску биоупаковки, минут за 20. По городским меркам место расположения производства очень даже удобное – отдельно стоящее здание, вокруг – почти сельские просторы, ни тебе пробок, ни толчеи. Есть где развернуться...

Внутри цех встретил нас шумом работающих станков и запахом… жареных семечек. Возле агрегатов чем-то были заняты трое мужчин. Еще один неподалеку «колдовал» над каким-то прибором.

– Все дело в исходном сырье. Для производства пакетов мы используем картофельный крахмал, вот он при нагревании и дает такой запах, – поясняет в ходе небольшой экскурсии по цеху руководитель предприятия Мирас Аббасов, зачерпывая ладонями из открытого мешка гранулы белого цвета. – Упаковки, изготовленные из такого вот растительного материала, быстро разлагаются в почве, не выделяют токсичных химических соединений. Уверен, за этим будущее, ведь вопросы экологии становятся все острее, а пластик и его производные продолжают травить, заполонив все вокруг...

Призывы решать проблему полиэтилена звучали в мире уже в начале 2000-х годов, тогда же появились первые оксоразлагаемые пакеты. Правда, они не получили широкую поддержку, так как не была доказана их реальная экологическая польза. Все это время Мирас формировал свою экологическую философию, а воплотить же экоидею он смог гораздо поз­же. В 2014 году известие о проведении в нашей стране Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» только подкрепило его намерения. Мирас поехал в Китай узнать как можно больше о данном производстве, сырье, стоимости. Спустя время на собственные средства приобрел необходимое оборудование, арендовал помещение, и уже через год технологическая линия по выпуску упаковки из картофельного или кукурузного крахмала заработала в Астане. За эти годы менялась лишь локация производства, но концепция оставалась неизменной.

Еще на старте проекта было ясно – он будет не просто экологичным, но и социальным. Так и получилось. В начале в цехе трудились четверо, сегодня в производстве трудоустроены 15 человек, 12 из них имеют инвалидность.

– Вот наши ребята, – показывает в сторону работников Мирас. – Это Амиржан Алиев, он не слышит и не говорит. Но очень исполнительный. С коммуникацией проблем нет, жестами и взглядами мы научились понимать друг друга.

Оторвавшись на секунду от дела, мужчина кивком приветствует гостей. В разговор охотно включается другой работник – Дмитрий Некрасов. У него инвалидность по зрению, признается, что долго не мог найти работу, многие работодатели не хотят брать на себя ответственность, боятся за технику безопасности.

– Мне помогло «сарафанное» радио, по которому я узнал об этом предприятии. Присмотрелся, поспрашивал, и вот я здесь, – рассказывает Дмитрий. – Работой доволен, особенно тем, что производим безвредную для природы продукцию. А среди пожеланий – только развитие и расширение, ведь дело нужное.

Собственно, это и есть основная задача, которую ставит перед собой социальный предприниматель Мирас Аббасов. Сегодня он в рядах экоактивистов, экоамбассадор, основатель социального проекта «ULY DALA». В рамках проекта часть прибыли обязательно направляется на высадку деревьев, уборку несанкционированных свалок, на популяризацию экологически ответственного образа жизни.

– В нашем бизнесе прежде всего важна социальная составляющая, – говорит экоактивист. – Мы готовы расширять свои обороты и трудоустраивать людей с инвалидностью. В одном Нур-Султане таких людей более 20 тысяч, а трудоустроены не больше тысячи из них. А ведь среди них много трудолюбивых, ответственных, готовых работать. Им нужна поддержка, – уверен собеседник.

Впрочем, в поддержке сегодня нуждаются многие секторы МСБ, и социальный в том числе. Государство со своей стороны предлагает различные инструменты для восстановления их экономической активности. Вот и для столичных производителей биоупаковки весомым подспорьем стал грант от акимата в 3 млн тенге, полученный по «Дорожной карте-2020». Купленный на эти средства станок позволил увеличить ассортимент продукции и немного уменьшить себестоимость.

В целом социальное предпринимательство в Казахстане, хотя и не имеет законодательной основы, в последние годы ощутимо набирает обороты. Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с социальными предпринимателями в феврале текущего года отметил полезные для общества проекты, заявив, что государство продолжит работу по поддержке социального бизнеса в масштабе всей республики.

От ЭКСПО – к экспорту

Конечно, прежде чем доверить сложную технику, недешевую, которая к тому же полностью автоматизирована, работников цеха обучают всем необходимым навыкам и правилам и лишь потом допус­кают на технологическую линию.

За частичным процессом производства биопакетов, состоящего из трех этапов, нам удалось в тот день понаблюдать самим. Вначале в специальное устройство в виде бункера – экструдер – засыпаются полимерные гранулы картофельного или кукурузного крахмала. В экструдере 5 теп­ловых зон, в которых крошка постепенно разогревается до определенной температуры и достигает нужной консистенции. Получившаяся тестообразная масса далее вытягивается, пропускается через вальцы, где формируется складка, затем наматывается в рулоны. В час такая машина может производить от 5 до 8 тыс. пакетов. На втором этапе рулоны проходят через печатную ротогравюрную машину, где на них наносят маркировку и логотипы заказчика. На завершающем этапе термоформовочная машина нарезает пленку на отдельные пакеты и формирует ручки. За смену можно производить до 30 тыс. штук. Примерно таков и алгоритм изготовления одноразовых перчаток, которые особенно удобны в работе с пищевыми продуктами и которые также быстро разлагаются.

– Мы планируем расширять ассортимент, наладить выпуск одноразовой посуды, пленки для теплиц, пищевой пленки, – делится планами бизнесмен. – Не отказываемся от идеи производства собственного исходного крахмального сырья из казахстанского картофеля. Этот овощ выращивают практически по всей стране, почти весь север – зерновой регион, все это потенциальное сырье для глубокой переработки и получения товаров с высокой добавленной стоимостью как на наш рынок, так и на внешний.

А пока сырье приобретается в Китае, но чаще – в Италии, Испании, Франции, поскольку у европейских поставщиков вся эта продукция сертифицирована, а компании-производители дорожат своей репутацией.

По мнению Мираса Аббасова, у покупателей сегодня есть возможность выбора между плас­тиком и экологически чистой упаковкой. У последних преимущества налицо – нет необходимости в дополнительных затратах на переработку и утилизацию, достаточно отправить их в зеленый контейнер с органическими отходами, и на полигоне они разлагаются безо всякого вреда для почвы, воды и воздуха. Период разложения у таких упаковок разный, но в среднем – в течение года. В ходе проведенных экспериментов пакеты в земле разлагались за 4–5 месяцев, в воде – и того быстрее. Единственный минус – они не выдерживают больших тяжестей. По цене – да, пластик гораздо дешевле, потому крупные торговые сети столицы не спешат иметь дело с экологической упаковкой, делая акцент на стоимости. Да и не каждый покупатель готов платить на кассе 30–50 тенге за пакет, который в принципе можно взять бесплатно либо в 2 раза дешевле (в среднем за 10–15 тенге). Но ведь экологичность оправдывает затраты покупателей!

Тем не менее спрос на биополимерную упаковку растет, и нет сомнений, что она станет достойной альтернативой «синтетике». Сказывается и глобальный тренд отказа от пластика. Например, в Европе со следующего года запретят одноразовую посуду и пакеты. На сегодня основной крупный заказчик по Казахстану – «Галмарт», решается вопрос с «Магнумом». Поступают заказы и от госучреждений. Кстати, на выставке «ЭКСПО-2017» столичные производители биопакетов получили хорошие отзывы о своей упаковке для сувенирных магазинов.

Налажен внешний рынок сбыта со странами ближнего зарубежья­, единого экономического пространства.

– 90% продукции мы отправляем в Россию. Оптовая цена нашего пакета в 2 раза ниже, чем в Китае, и в 4 раза меньше, чем в Европе, – говорит предприниматель.

Предприятие также намерено расширить экспорт продукции в страны Европы. А еще – наладить вторичную переработку, чтобы усилить экологический эффект безотходным производством. В ближайшее время планируют приобрести оборудование для рециклинга, новые станки для производства разовой био­посуды, уже есть инвесторы, изучается рынок сбыта, цено­образование. Это значит, что на социальном предприятии скоро будут созданы новые рабочие места, увеличен выпуск экологически безопасной продукции. Кстати, «сарафанное» радио уже работает...

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