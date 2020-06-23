Проект с крахмальной концепцией

Социальный и экологический

Служебная машина домчала нас до пригородного поселка Жибек Жолы, в котором и находится предприятие по выпуску биоупаковки, минут за 20. По городским меркам место расположения производства очень даже удобное – отдельно стоящее здание, вокруг – почти сельские просторы, ни тебе пробок, ни толчеи. Есть где развернуться...

Внутри цех встретил нас шумом работающих станков и запахом… жареных семечек. Возле агрегатов чем-то были заняты трое мужчин. Еще один неподалеку «колдовал» над каким-то прибором.

– Все дело в исходном сырье. Для производства пакетов мы используем картофельный крахмал, вот он при нагревании и дает такой запах, – поясняет в ходе небольшой экскурсии по цеху руководитель предприятия Мирас Аббасов, зачерпывая ладонями из открытого мешка гранулы белого цвета. – Упаковки, изготовленные из такого вот растительного материала, быстро разлагаются в почве, не выделяют токсичных химических соединений. Уверен, за этим будущее, ведь вопросы экологии становятся все острее, а пластик и его производные продолжают травить, заполонив все вокруг...

Призывы решать проблему полиэтилена звучали в мире уже в начале 2000-х годов, тогда же появились первые оксоразлагаемые пакеты. Правда, они не получили широкую поддержку, так как не была доказана их реальная экологическая польза. Все это время Мирас формировал свою экологическую философию, а воплотить же экоидею он смог гораздо поз­же. В 2014 году известие о проведении в нашей стране Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» только подкрепило его намерения. Мирас поехал в Китай узнать как можно больше о данном производстве, сырье, стоимости. Спустя время на собственные средства приобрел необходимое оборудование, арендовал помещение, и уже через год технологическая линия по выпуску упаковки из картофельного или кукурузного крахмала заработала в Астане. За эти годы менялась лишь локация производства, но концепция оставалась неизменной.

Еще на старте проекта было ясно – он будет не просто экологичным, но и социальным. Так и получилось. В начале в цехе трудились четверо, сегодня в производстве трудоустроены 15 человек, 12 из них имеют инвалидность.

– Вот наши ребята, – показывает в сторону работников Мирас. – Это Амиржан Алиев, он не слышит и не говорит. Но очень исполнительный. С коммуникацией проблем нет, жестами и взглядами мы научились понимать друг друга.

Оторвавшись на секунду от дела, мужчина кивком приветствует гостей. В разговор охотно включается другой работник – Дмитрий Некрасов. У него инвалидность по зрению, признается, что долго не мог найти работу, многие работодатели не хотят брать на себя ответственность, боятся за технику безопасности.

– Мне помогло «сарафанное» радио, по которому я узнал об этом предприятии. Присмотрелся, поспрашивал, и вот я здесь, – рассказывает Дмитрий. – Работой доволен, особенно тем, что производим безвредную для природы продукцию. А среди пожеланий – только развитие и расширение, ведь дело нужное.

Собственно, это и есть основная задача, которую ставит перед собой социальный предприниматель Мирас Аббасов. Сегодня он в рядах экоактивистов, экоамбассадор, основатель социального проекта «ULY DALA». В рамках проекта часть прибыли обязательно направляется на высадку деревьев, уборку несанкционированных свалок, на популяризацию экологически ответственного образа жизни.

– В нашем бизнесе прежде всего важна социальная составляющая, – говорит экоактивист. – Мы готовы расширять свои обороты и трудоустраивать людей с инвалидностью. В одном Нур-Султане таких людей более 20 тысяч, а трудоустроены не больше тысячи из них. А ведь среди них много трудолюбивых, ответственных, готовых работать. Им нужна поддержка, – уверен собеседник.

Впрочем, в поддержке сегодня нуждаются многие секторы МСБ, и социальный в том числе. Государство со своей стороны предлагает различные инструменты для восстановления их экономической активности. Вот и для столичных производителей биоупаковки весомым подспорьем стал грант от акимата в 3 млн тенге, полученный по «Дорожной карте-2020». Купленный на эти средства станок позволил увеличить ассортимент продукции и немного уменьшить себестоимость.

В целом социальное предпринимательство в Казахстане, хотя и не имеет законодательной основы, в последние годы ощутимо набирает обороты. Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с социальными предпринимателями в феврале текущего года отметил полезные для общества проекты, заявив, что государство продолжит работу по поддержке социального бизнеса в масштабе всей республики.