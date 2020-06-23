Статьи Проект с крахмальной концепцией 23 июня 2020 г. 12:08 Гуляим Тулешева Социальный и экологическийСлужебная машина домчала нас до пригородного поселка Жибек Жолы, в котором и находится предприятие по выпуску биоупаковки, минут за 20. По городским меркам место расположения производства очень даже удобное – отдельно стоящее здание, вокруг – почти сельские просторы, ни тебе пробок, ни толчеи. Есть где развернуться... Внутри цех встретил нас шумом работающих станков и запахом… жареных семечек. Возле агрегатов чем-то были заняты трое мужчин. Еще один неподалеку «колдовал» над каким-то прибором. – Все дело в исходном сырье. Для производства пакетов мы используем картофельный крахмал, вот он при нагревании и дает такой запах, – поясняет в ходе небольшой экскурсии по цеху руководитель предприятия Мирас Аббасов, зачерпывая ладонями из открытого мешка гранулы белого цвета. – Упаковки, изготовленные из такого вот растительного материала, быстро разлагаются в почве, не выделяют токсичных химических соединений. Уверен, за этим будущее, ведь вопросы экологии становятся все острее, а пластик и его производные продолжают травить, заполонив все вокруг... Призывы решать проблему полиэтилена звучали в мире уже в начале 2000-х годов, тогда же появились первые оксоразлагаемые пакеты. Правда, они не получили широкую поддержку, так как не была доказана их реальная экологическая польза. Все это время Мирас формировал свою экологическую философию, а воплотить же экоидею он смог гораздо позже. В 2014 году известие о проведении в нашей стране Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» только подкрепило его намерения. Мирас поехал в Китай узнать как можно больше о данном производстве, сырье, стоимости. Спустя время на собственные средства приобрел необходимое оборудование, арендовал помещение, и уже через год технологическая линия по выпуску упаковки из картофельного или кукурузного крахмала заработала в Астане. За эти годы менялась лишь локация производства, но концепция оставалась неизменной. Еще на старте проекта было ясно – он будет не просто экологичным, но и социальным. Так и получилось. В начале в цехе трудились четверо, сегодня в производстве трудоустроены 15 человек, 12 из них имеют инвалидность. – Вот наши ребята, – показывает в сторону работников Мирас. – Это Амиржан Алиев, он не слышит и не говорит. Но очень исполнительный. С коммуникацией проблем нет, жестами и взглядами мы научились понимать друг друга. Оторвавшись на секунду от дела, мужчина кивком приветствует гостей. В разговор охотно включается другой работник – Дмитрий Некрасов. У него инвалидность по зрению, признается, что долго не мог найти работу, многие работодатели не хотят брать на себя ответственность, боятся за технику безопасности. – Мне помогло «сарафанное» радио, по которому я узнал об этом предприятии. Присмотрелся, поспрашивал, и вот я здесь, – рассказывает Дмитрий. – Работой доволен, особенно тем, что производим безвредную для природы продукцию. А среди пожеланий – только развитие и расширение, ведь дело нужное. Собственно, это и есть основная задача, которую ставит перед собой социальный предприниматель Мирас Аббасов. Сегодня он в рядах экоактивистов, экоамбассадор, основатель социального проекта «ULY DALA». В рамках проекта часть прибыли обязательно направляется на высадку деревьев, уборку несанкционированных свалок, на популяризацию экологически ответственного образа жизни. – В нашем бизнесе прежде всего важна социальная составляющая, – говорит экоактивист. – Мы готовы расширять свои обороты и трудоустраивать людей с инвалидностью. В одном Нур-Султане таких людей более 20 тысяч, а трудоустроены не больше тысячи из них. А ведь среди них много трудолюбивых, ответственных, готовых работать. Им нужна поддержка, – уверен собеседник.Впрочем, в поддержке сегодня нуждаются многие секторы МСБ, и социальный в том числе. Государство со своей стороны предлагает различные инструменты для восстановления их экономической активности. Вот и для столичных производителей биоупаковки весомым подспорьем стал грант от акимата в 3 млн тенге, полученный по «Дорожной карте-2020». Купленный на эти средства станок позволил увеличить ассортимент продукции и немного уменьшить себестоимость. В целом социальное предпринимательство в Казахстане, хотя и не имеет законодательной основы, в последние годы ощутимо набирает обороты. Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с социальными предпринимателями в феврале текущего года отметил полезные для общества проекты, заявив, что государство продолжит работу по поддержке социального бизнеса в масштабе всей республики.От ЭКСПО – к экспортуКонечно, прежде чем доверить сложную технику, недешевую, которая к тому же полностью автоматизирована, работников цеха обучают всем необходимым навыкам и правилам и лишь потом допускают на технологическую линию. За частичным процессом производства биопакетов, состоящего из трех этапов, нам удалось в тот день понаблюдать самим. Вначале в специальное устройство в виде бункера – экструдер – засыпаются полимерные гранулы картофельного или кукурузного крахмала. В экструдере 5 тепловых зон, в которых крошка постепенно разогревается до определенной температуры и достигает нужной консистенции. Получившаяся тестообразная масса далее вытягивается, пропускается через вальцы, где формируется складка, затем наматывается в рулоны. В час такая машина может производить от 5 до 8 тыс. пакетов. На втором этапе рулоны проходят через печатную ротогравюрную машину, где на них наносят маркировку и логотипы заказчика. На завершающем этапе термоформовочная машина нарезает пленку на отдельные пакеты и формирует ручки. За смену можно производить до 30 тыс. штук. Примерно таков и алгоритм изготовления одноразовых перчаток, которые особенно удобны в работе с пищевыми продуктами и которые также быстро разлагаются. – Мы планируем расширять ассортимент, наладить выпуск одноразовой посуды, пленки для теплиц, пищевой пленки, – делится планами бизнесмен. – Не отказываемся от идеи производства собственного исходного крахмального сырья из казахстанского картофеля. Этот овощ выращивают практически по всей стране, почти весь север – зерновой регион, все это потенциальное сырье для глубокой переработки и получения товаров с высокой добавленной стоимостью как на наш рынок, так и на внешний.А пока сырье приобретается в Китае, но чаще – в Италии, Испании, Франции, поскольку у европейских поставщиков вся эта продукция сертифицирована, а компании-производители дорожат своей репутацией. По мнению Мираса Аббасова, у покупателей сегодня есть возможность выбора между пластиком и экологически чистой упаковкой. У последних преимущества налицо – нет необходимости в дополнительных затратах на переработку и утилизацию, достаточно отправить их в зеленый контейнер с органическими отходами, и на полигоне они разлагаются безо всякого вреда для почвы, воды и воздуха. Период разложения у таких упаковок разный, но в среднем – в течение года. В ходе проведенных экспериментов пакеты в земле разлагались за 4–5 месяцев, в воде – и того быстрее. Единственный минус – они не выдерживают больших тяжестей. По цене – да, пластик гораздо дешевле, потому крупные торговые сети столицы не спешат иметь дело с экологической упаковкой, делая акцент на стоимости. Да и не каждый покупатель готов платить на кассе 30–50 тенге за пакет, который в принципе можно взять бесплатно либо в 2 раза дешевле (в среднем за 10–15 тенге). Но ведь экологичность оправдывает затраты покупателей!Тем не менее спрос на биополимерную упаковку растет, и нет сомнений, что она станет достойной альтернативой «синтетике». Сказывается и глобальный тренд отказа от пластика. Например, в Европе со следующего года запретят одноразовую посуду и пакеты. На сегодня основной крупный заказчик по Казахстану – «Галмарт», решается вопрос с «Магнумом». Поступают заказы и от госучреждений. Кстати, на выставке «ЭКСПО-2017» столичные производители биопакетов получили хорошие отзывы о своей упаковке для сувенирных магазинов. Налажен внешний рынок сбыта со странами ближнего зарубежья, единого экономического пространства. – 90% продукции мы отправляем в Россию. Оптовая цена нашего пакета в 2 раза ниже, чем в Китае, и в 4 раза меньше, чем в Европе, – говорит предприниматель. Предприятие также намерено расширить экспорт продукции в страны Европы. А еще – наладить вторичную переработку, чтобы усилить экологический эффект безотходным производством. В ближайшее время планируют приобрести оборудование для рециклинга, новые станки для производства разовой биопосуды, уже есть инвесторы, изучается рынок сбыта, ценообразование. Это значит, что на социальном предприятии скоро будут созданы новые рабочие места, увеличен выпуск экологически безопасной продукции. Кстати, «сарафанное» радио уже работает...