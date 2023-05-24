Проект закона по выплатам детям из Нацфонда принял в работу Парламент

Мажилис Парламента РК принял в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отметил на пленарном заседании Мажилиса депутат Мади Такиев, данный законопроект разработан для запуска с 1 января 2024 года проекта главы государства «Национальный фонд – детям».

«50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда накапливается на специальных накопительных счетах детей. Основными целями законопроекта является поддержка молодого поколения в целях улучшения жилищных условий или возможности получения образования за счет сбережений гражданами Республики Казахстан по достижении ими совершеннолетия», – пояснил мажилисмен.