Проект закона по выплатам детям из Нацфонда принял в работу Парламент

Мажилис Парламента РК принял в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил на пленарном заседании Мажилиса депутат Мади Такиев, данный законопроект разработан для запуска с 1 января 2024 года проекта главы государства «Национальный фонд – детям».
«50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда накапливается на специальных накопительных счетах детей. Основными целями законопроекта является поддержка молодого поколения в целях улучшения жилищных условий или возможности получения образования за счет сбережений гражданами Республики Казахстан по достижении ими совершеннолетия», – пояснил мажилисмен.