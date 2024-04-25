Профессор Кулян Омарова спасла тысячи детских жизней

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Айгуль Турысбекова

Международный мастер-класс «Современные подходы к диагностике и лечению гематологических заболеваний», посвященный юбилею профессора, доктора медицинских наук, родоначальника онкогематологической службы в Казахстане, корифея отечественной педиатрии Кулян Омаровой состоялся в Алматы.

фото предоставил НЦПДХ

Основная цель встречи – объединение усилий специалистов по ранней диагностике и лечению онкологичес­ких и гематологических заболеваний у детей, развитие международного и межрегионального сотрудничества. В мероприятии приняли участие ведущие ученые и эксперты в области детской онкологии, гематологии из России, Беларуси, Казахстана, представители республиканских научных центров, КазНМУ им. С. Асфендиярова, Евразийской ассоциации педиатров и неонатологов, РОО «Национальная медицинская ассоциация».

Приветствуя участников встречи, ректор КазНМУ Марат Шоранов поблагодарил профессора за большой вклад в развитие онкогематологической службы в стране, за разработку актуальных научных направлений педиатрии, за подготовку кадров, воспитание молодых специалистов. Он наградил Кулян Омарову медалью «Ардагер КазНМУ».

За большой вклад в развитие отечест­венного здравоохранения и бескорыстный труд на благо здоровья народа Казахстана президент РОО «Национальная медицинская ассоциация» Айжан Садыкова вручила юбиляру орден Гиппократа.

– От лица профессионального сообщества выражаем огромную благодарность за Ваш вклад в такое благородное дело, как лечение детских онкогематологических заболеваний, за сотни, если не тысячи, спасенных жизней, за развитие научной мысли и передачу накопленного опыта молодым поколениям врачей, за открытость к сотрудничеству на международной арене. Спасибо за Ваш оптимизм, настойчивость и инициативность! Именно благодаря этим качествам в далеком 1993 году в Казахстане был создан Детский онкогематологический центр, успешно развивающийся уже более тридцати лет, – сказала профессор, генеральный директор Национального медицинского исследовательского цент­ра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева в Москве Галина Новичкова.

Поздравить юбиляра и высказать свои искренние пожелания пришли коллеги, студенты, сотрудники и даже пациенты со всего Казахстана. За более чем тридцать лет с момента открытия Республиканского детского онкогематологического центра тысячи казахстанских детей получили возможность жить – вылечиться, пойти в школу, получить высшее образование. Многие из этих детей выросли, создали семьи, стали успешными гражданами. Один из них – Азиз Турсынов, пациент, приехавший из Узбекистана. Сегодня он отец троих детей, ему 38 лет, работает в сфере международных отношений. Он и его отец Камиль Турсынов приехали специально на юбилей профессора, чтобы выразить ей благодарность.

По словам Кулян Омаровой, с первых лет становления онкогематологической службы АО «Научный центр педиат­рии и детской хирургии» продолжает сотрудничать со многими центрами ближнего и дальнего зарубежья, которые оказывают консультативно-прак­тическую помощь по диагностике и лечению пациентов с тяжелыми формами опухолей и заболеваний крови, обучают молодых специалистов на базе своих центров, проводят мастер-классы по различным актуальным вопросам детской онкологии и гематологии. Применение инновационных методов диагностики, современных программ лечения, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток позволило увеличить общую выживаемость детей почти по всем злокачественным новообразованиям.

В ходе мастер-класса обсуждались протоколы лечения острых лейкозов у детей до года, выбор терапии при лечении острого лимфобластного лейкоза, современные протоколы лечения различных видов онкозаболеваний у детей. Также были проведены практические занятия по молекулярно-генетической диагностике.

#юбилей #врач #доктор

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