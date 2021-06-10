Прогноз улучшен

Как отмечается в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года, экономика Казахстана в текущем году вырастет на 3,2%, а в 2022-м – на 3,7%. Таким образом, международный финансовый институт улучшил свой же январский прогноз перспектив развития нашей республики. Напомним: в начале года ВБ прогнозировал рост ВВП Казахстана в 2021 и 2022 годах на уровне 2,5% и 3,5% соответственно.
По оценкам экспертов ВБ, росту экономики Казахстана будут способствовать повышение цен на сырье, ослабление ограничений на объем добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также увеличение объемов прямых иностранных инвестиций.
Еще больший оптимизм Всемирный банк демонстрирует в отношении перспектив экономики Казахстана в 2023 году, прогнозируя ее рост на 4,8%.
В целом в регионе Центральной Азии ожидается восстановление темпов экономического роста до 3,7% в 2021 году и до 4,3% в 2022-м, что значительно ниже средних исторических показателей.
По прогнозу Всемирного банка, в 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% – это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах.
В январе ВБ прогнозировал рост мировой экономики на 4% в текущем году. Таким образом, в июне прогноз был улучшен сразу на 1,6 процентного пункта.
Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу текущего года окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии. Приблизительно две трети стран с формирующимся рынком и развивающихся государств не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году.
По оценкам ВБ, пандемия свела на нет достижения в области сокращения бедности и способствовала усилению нестабильности и усугублению других долгосрочных проблем в тех странах с низким уровнем дохода, где наблюдается отставание с вакцинацией.
«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру», – констатировал президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Что касается экономики крупнейших стран, то, по прогнозам, в США темпы экономического роста достигнут в этом году 6,8% – это станет отражением крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослабления ограничений, связанных с пандемией.
Темпы роста в других странах с развитой экономикой в настоящее время также крепнут, хотя и не столь существенно. Среди государств с формирующимся рынком и развивающихся стран внушительный подъем – на 8,5% – ожидается в нынешнем году в Китае, что является следствием удовлетворения отложенного спроса.
В группе государств с формирующимся рынком и развивающихся стран в этом году прогнозируется расширение экономики на 6% под влиянием активизации спроса и роста цен на сырьевые товары. Однако восстановление экономики многих из них тормозят новые всплески заболеваемости COVID-19 и отставание по темпам вакцинации, а также в некоторых случаях отказ от продолжения экономической поддержки.
Ожидается, что подъем экономики в этой группе стран, без учета Китая, будет более скромным – на уровне 4,4%.
Предполагается, что уровень дохода на душу населения во многих государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах останется ниже достигнутого к началу пандемии, и это сокращение доходов, как ожидается, усугубит лишения в сфере здравоохранения, образования и уровня жизни. Ослабление важнейших факторов экономического роста прогнозировалось еще до начала кризиса, вызванного COVID-19, и долгосрочные последствия пандемии, скорее всего, будут способствовать усилению данной тенденции.
Еще один раздел доклада посвящен анализу возвращения к повышенным темпам инфляции в мире, наблюдающимся на фоне восстановления экономической активности. Из пяти последних случаев рецессии мировой экономики рецессия 2020 года отличалась самым незначительным снижением темпов инфляции и самым быстрым последующим подъемом роста цен.
Скорее всего, в оставшиеся месяцы текущего года рост инфляции в мире продолжится, однако в большинстве стран, применяющих инструменты таргетирования, уровень инфляции, как ожидается, не выйдет за рамки целевых показателей.
Рост цен на продовольствие и ускоренное повышение совокупных темпов инфляции также могут привести к ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью в странах с низким уровнем дохода. По мнению экспертов ВБ, директивным органам этих государств следует принять меры к тому, чтобы рост темпов инфляции не привел к дестабилизации инфляционных ожиданий, а также воздержаться от использования практики субсидирования или введения контроля над ценами, чтобы не допустить повышательного давления на мировые цены на продовольствие.
Полезнее будет принять вместо этого меры, ориентированные на расширение масштабов программ социальной помощи, совершенствование логистики и повышение устойчивости предложения продовольствия на местных рынках.