Прогноз улучшен

Как отмечается в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года, экономика Казахстана в текущем году вырастет на 3,2%, а в 2022-м – на 3,7%. Таким образом, международный финансовый институт улучшил свой же январский прогноз перспектив развития нашей республики. Напомним: в начале года ВБ прогнозировал рост ВВП Казахстана в 2021 и 2022 годах на уровне 2,5% и 3,5% соответственно.

По оценкам экспертов ВБ, росту экономики Казахстана будут способствовать повышение цен на сырье, ослабление ограничений на объем добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также увеличение объемов прямых иностранных инвестиций.

Еще больший оптимизм Всемирный банк демонстрирует в отношении перспектив экономики Казахстана в 2023 году, прогнозируя ее рост на 4,8%.

В целом в регионе Центральной Азии ожидается восстановление темпов экономического роста до 3,7% в 2021 году и до 4,3% в ­2022-м, что значительно ниже средних исторических показателей.

По прогнозу Всемирного банка, в 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,6% – это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, преимущественно обусловленный интенсивным подъемом экономической активности в нескольких крупных странах.

В январе ВБ прогнозировал рост мировой экономики на 4% в текущем году. Таким образом, в июне прогноз был улучшен сразу на 1,6 процентного пункта.

Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу текущего года окажется примерно на 2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными до начала пандемии. Приблизительно две трети стран с формирующимся рынком и развивающихся государств не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году.

По оценкам ВБ, пандемия свела на нет достижения в области сокращения бедности и способствовала усилению нестабильности и усугублению других долгосрочных проблем в тех странах с низким уровнем дохода, где наблюдается отставание с вакцинацией.

«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру», – констатировал президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Что касается экономики крупнейших стран, то, по прогнозам, в США темпы экономического роста достигнут в этом году 6,8% – это станет отражением крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослабления ограничений, связанных с пандемией.

Темпы роста в других странах с развитой экономикой в настоящее время также крепнут, хотя и не столь существенно. Среди государств с формирующимся рынком и развивающихся стран внушительный подъем – на 8,5% – ожидается в нынешнем году в Китае, что является следствием удовлетворения отложенного спроса.

В группе государств с формирующимся рынком и развивающихся стран в этом году прогнозируется расширение экономики на 6% под влиянием активизации спроса и роста цен на сырьевые товары. Однако восстановление экономики многих из них тормозят новые всплески заболеваемости COVID-19 и отставание по темпам вакцинации, а также в некоторых случаях отказ от продолжения экономической поддержки.

Ожидается, что подъем экономики в этой группе стран, без учета Китая, будет более скромным – на уровне 4,4%.

Предполагается, что уровень дохода на душу населения во многих государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах останется ниже достигнутого к началу пандемии, и это сокращение доходов, как ожидается, усугубит лишения в сфере здравоохранения, образования и уровня жизни. Ослабление важнейших факторов экономического роста прогнозировалось еще до начала кризиса, вызванного COVID-19, и долгосрочные последствия пандемии, скорее всего, будут способствовать усилению данной тенденции.

Еще один раздел доклада посвящен анализу возвращения к повышенным темпам инфляции в мире, наблюдающимся на фоне восстановления экономической активности. Из пяти последних случаев рецессии мировой экономики рецессия 2020 года отличалась самым незначительным снижением темпов инфляции и самым быстрым последующим подъемом роста цен.

Скорее всего, в оставшиеся месяцы текущего года рост инфляции в мире продолжится, однако в большинстве стран, применяющих инструменты таргетирования, уровень инфляции, как ожидается, не выйдет за рамки целевых показателей.

Рост цен на продовольствие и ускоренное повышение совокупных темпов инфляции также могут привести к ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью в странах с низким уровнем дохода. По мнению экспертов ВБ, директивным органам этих государств следует принять меры к тому, чтобы рост темпов инфляции не привел к дестабилизации инфляционных ожиданий, а также воздержаться от использования практики субсидирования или введения контроля над ценами, чтобы не допустить повышательного давления на мировые цены на продовольствие.

Полезнее будет принять вмес­то этого меры, ориентированные на расширение масштабов программ социальной помощи, совершенствование логистики и повышение устойчивости предложения продовольствия на местных рынках.